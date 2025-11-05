https://ria.ru/20251105/pogoda-2052890993.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.11.2025
