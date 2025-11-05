Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.11.2025
08:34 05.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается погода без осадков и температура до плюс 10

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка держит в руке желтый кленовый лист
© РИА Новости / Евгений Биятов
Девушка держит в руке желтый кленовый лист. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, утром туман. Температура воздуха плюс 7 - плюс 10", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
