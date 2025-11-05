Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба.