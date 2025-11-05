Рейтинг@Mail.ru
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/poezd-2052960169.html
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов - РИА Новости, 05.11.2025
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов
Поезд с героями мультсериалов запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, он будет курсировать до мая, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:42:00+03:00
2025-11-05T13:42:00+03:00
москва
метро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052959733_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_f7716bf2482d179b1eeb5590c78b3764.jpg
https://ria.ru/20250930/moskva-2045521477.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052959733_117:0:1184:800_1920x0_80_0_0_7c34fd1b2f93ed6045c5aa79a2b75761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, метро
Москва, Метро
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов

На Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд с героями мультсериалов

© Фото : пресс-служба Московского метрополитенаПоезд с героями мультсериалов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Поезд с героями мультсериалов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : пресс-служба Московского метрополитена
Поезд с героями мультсериалов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поезд с героями мультсериалов запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, он будет курсировать до мая, сообщается на сайте мэра и правительства.
"По Арбатско-Покровской линии начал курсировать тематический поезд с героями мультсериалов. В вагонах анимационные персонажи рассказывают детям увлекательные факты из области науки и искусства... Состав будет курсировать до первой половины мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внутри вагонов можно встретить персонажей из популярных мультсериалов, таких как "Смешарики", "Фиксики", "Детектив Финник", "Малышарики", "Бодо Бородо" и других.
Запуск тематического поезда метро Атом наш, приуроченный к 80-летию отечественной атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тематический поезд "Атом наш" запустили в московском метро
30 сентября, 22:22
 
МоскваМетро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала