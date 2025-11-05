https://ria.ru/20251105/poezd-2052960169.html
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов
Поезд с героями мультсериалов запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, он будет курсировать до мая, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 05.11.2025
В московском метро запустили поезд с героями мультсериалов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поезд с героями мультсериалов запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, он будет курсировать до мая, сообщается на сайте мэра и правительства.
"По Арбатско-Покровской линии начал курсировать тематический поезд с героями мультсериалов. В вагонах анимационные персонажи рассказывают детям увлекательные факты из области науки и искусства... Состав будет курсировать до первой половины мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внутри вагонов можно встретить персонажей из популярных мультсериалов, таких как "Смешарики", "Фиксики", "Детектив Финник", "Малышарики", "Бодо Бородо" и других.