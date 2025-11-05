Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 05.11.2025
08:15 05.11.2025
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки были зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.11.2025
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Заморозки были зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью, благодаря антициклональному влиянию и радиационному выхолаживанию в Подмосковье зафиксированы заморозки: Ново-Иерусалим минус 0,3, Подмосковная минус 0,3, Михайловское минус 0,6", - рассказал Тишковец.
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
2 ноября, 09:53
