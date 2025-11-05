https://ria.ru/20251105/podmoskove-2052888705.html
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки были зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.11.2025
московская область (подмосковье)
