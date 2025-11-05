https://ria.ru/20251105/podgotovka-2052928649.html
Для встречи Путина и Трампа необходима тщательная подготовка, заявил Рябков
Для встречи Путина и Трампа необходима тщательная подготовка, заявил Рябков
2025-11-05T11:36:00+03:00
Для встречи Путина и Трампа необходима тщательная подготовка, заявил Рябков
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует тщательной подготовки, на сегодняшний день условия ее организации не обеспечены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено", - сказал он журналистам.
Рябков
отметил, что внешнеполитические ведомства активно занимаются всем связанным с содержательной стороной такого рода контакта.
"На данном этапе для нас главное - обеспечить наполнение конкретики тех рамок, которые были сформулированы президентами, когда они встретились в Анкоридже в середине августа", - подчеркнул замминистра.