Для встречи Путина и Трампа необходима тщательная подготовка, заявил Рябков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует тщательной подготовки, на сегодняшний день условия ее организации не обеспечены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено", - сказал он журналистам.

Рябков отметил, что внешнеполитические ведомства активно занимаются всем связанным с содержательной стороной такого рода контакта.