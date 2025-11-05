В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Автово" в Петербурге и погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

"В 10.49 в поступило сообщение о том, что на станции метро Автово неизвестный мужчина находится на путях, он погиб", - сказал собеседник агентства.