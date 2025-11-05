Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/peterburg-2052977125.html
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб - РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Автово" в Петербурге и погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:55:00+03:00
2025-11-05T14:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg
https://ria.ru/20251101/zaderzhanie-2052265747.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09412920841d0714e3ed8870ffc165b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб

В Петербурге на станции метро "Автово" пассажир упал на рельсы и погиб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Автово" в Петербурге и погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"В 10.49 в поступило сообщение о том, что на станции метро Автово неизвестный мужчина находится на путях, он погиб", - сказал собеседник агентства.
В официальном Telegram-канале Санкт-Петербургского метрополитена указано, что утром в среду на участке от станции "Нарвская" до станции "Проспект Ветеранов" движение было остановлено из-за падения пассажира на путь.
"Пассажир извлечен из-под состава силами специалистов аварийно-спасательного формирования метрополитена. Движение на линии восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
1 ноября, 10:53
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала