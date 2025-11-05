https://ria.ru/20251105/peterburg-2052977125.html
В Петербурге мужчина упал на рельсы метро и погиб
Пассажир упал на рельсы на станции метро "Автово" в Петербурге и погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 05.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Пассажир упал на рельсы на станции метро "Автово" в Петербурге и погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"В 10.49 в поступило сообщение о том, что на станции метро Автово неизвестный мужчина находится на путях, он погиб", - сказал собеседник агентства.
В официальном Telegram-канале
Санкт-Петербургского метрополитена указано, что утром в среду на участке от станции "Нарвская" до станции "Проспект Ветеранов" движение было остановлено из-за падения пассажира на путь.
"Пассажир извлечен из-под состава силами специалистов аварийно-спасательного формирования метрополитена. Движение на линии восстановлено", - говорится в сообщении метрополитена.