В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми

"Во дворе дома по вышеуказанному адресу по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими задержан ранее судимый 33-летний житель Пермского края, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в ГУМВД.

Позднее в полицию обратилась 27-летняя хозяйка пострадавшей квартиры, которая сообщила, что поджог совершил ее бывший муж. При этом он знал, что в квартире находится не только женщина, но и дети трех и девяти лет.