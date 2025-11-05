Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми - РИА Новости, 05.11.2025
11:01 05.11.2025
В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми
В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми - РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми
Нетрезвый житель Пермского края, ранее уже судимый, подозревается в том, что совершил поджог двери квартиры в Санкт-Петербурге, где находились его бывшая жена с РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге мужчина поджег двери квартиры, где была бывшая жена с детьми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Нетрезвый житель Пермского края, ранее уже судимый, подозревается в том, что совершил поджог двери квартиры в Санкт-Петербурге, где находились его бывшая жена с двумя детьми, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник утром в полицию Калининского района города поступило сообщение о возгорании входной двери квартиры в доме №75 на проспекте Науки. На место выехали полиция, а также экстренные службы, которые локализовали пожар.
«
"Во дворе дома по вышеуказанному адресу по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими задержан ранее судимый 33-летний житель Пермского края, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в ГУМВД.
Позднее в полицию обратилась 27-летняя хозяйка пострадавшей квартиры, которая сообщила, что поджог совершил ее бывший муж. При этом он знал, что в квартире находится не только женщина, но и дети трех и девяти лет.
После осмотра детей отпустили лечиться дома, а против предполагаемого поджигателя следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), добавили в региональном главке МВД.
