12:37 05.11.2025
Песков прокомментировал награждение разработчиков новых вооружений
Песков прокомментировал награждение разработчиков новых вооружений
Песков прокомментировал награждение разработчиков новых вооружений
Создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
новое оружие россии
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
Песков прокомментировал награждение разработчиков новых вооружений

Песков назвал создание новых вооружений критически важным событием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Создание новых вооружений - критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В День народного единства, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
"Это очень важно, это критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наградах за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономного подводного аппарата "Посейдон".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
4 ноября, 22:23
 
