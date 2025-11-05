Песков ответил на вопрос о наградах для создателей "Буревестника"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал закрытой информацией данные о наградах для создателей ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон".

В День народного единства, 4 ноября президент России Владимир Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".

"Это закрытая информация, это закрытые указы по понятным причинам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наградах за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономного подводного аппарата "Посейдон".