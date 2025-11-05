Рейтинг@Mail.ru
10:00 05.11.2025 (обновлено: 11:15 05.11.2025)
Первый пассажирский рейс парома из Трабзона в Сочи запланирован на среду
Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из Трабзона в Сочи запланирован на среду, откладывать его не планируется, сообщил РИА Новости представитель компании... РИА Новости, 05.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи. Архивное фото
ТРАБЗОН, 5 ноя – РИА Новости. Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из Трабзона в Сочи запланирован на среду, откладывать его не планируется, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый с 2011 года пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.
Морской порт Сочи
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
29 октября, 09:28
"Паром отправится в путь в среду вечером около 20.00 мск, море спокойное, поэтому никаких задержек не ожидается", - рассказал Чакыр.
Несколько билетов на первый рейс уже забронировано, сообщили в кассе.
В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Подготовка к запуску регулярных рейсов парома Трабзон - Сочи
Пассажиры парома "Трабзон — Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями
29 октября, 17:20
Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон - Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.
Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge, однако в итоге планы не осуществились.
Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет восемь палуб, половина из которых пассажирские.
Вид города Трабзон
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
29 октября, 16:56
 
Трабзон (провинция)СочиТурция
 
 
