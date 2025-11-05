Рейтинг@Mail.ru
17:48 05.11.2025 (обновлено: 20:38 05.11.2025)
Рожков рассказал, что будет, если паралимпийцев не допустят на Игры-2026

Рожков: многие паралимпийцы из РФ завершат карьеру, если не попадут на Игры-2026

САМАРА, 5 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Многие российские паралимпийцы могут закончить карьеру в случае непопадания на Игры 2026 года в Италии, заявил РИА Новости на полях форума "Россия – спортивная держава" президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В конце сентября на генассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Однако отборочные соревнования на Игры уже завершились и, по ситуации на данный момент, россияне не смогут претендовать на участие в Паралимпиаде-2026. ПКР ведет переговоры по поводу специальных приглашений спортсменов.
«

"Это возможный сценарий, - ответил Рожков на вопрос, не станут ли паралимпийцы завершать карьеру в случае непопадания на Игры-2026. - Особенно для наших мужчин, которые не выступают с Игр 2018 года. Многие уже в возрасте, побеждали еще на Паралимпиаде (2014 года) в Сочи. Они задумываются над тем, чем заняться после многолетней спортивной карьеры, и участие в Паралимпиаде было для них сильнейшей мотивацией".

Глава ПКР отметил, что одной из центральных программ организации является содействие в адаптации ветеранов СВО.
"Многие паралимпийцы прошли через боевые действия в Афганистане, на Северном Кавказе, в Южной Осетии и Сирии. Еще в начале 2022 года мы собрали этих ребят и стали ездить по госпиталям и реабилитационным центрам, где проходят лечение и восстановление участники СВО. Наши паралимпийские чемпионы являются мощными мотиваторами для их вовлечения в спорт. Совместно с фондом "Защитники отечества" мы провели уже девять Кубков защитников отечества по разным видам спорта. Помогает в проведении таких соревнований движение "Здоровое отечество", которое на форуме "Россия – спортивная держава" представляет двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов", - рассказал Рожков.
Дегтярев: восстановление членства ПКР станет ориентиром для МОК
27 сентября, 12:41
 
СпортИталияЛиллехаммерАфганистанОлег СаитовПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
