Россия претендует на приглашение на Паралимпиаду лыжников и биатлонистов

«

"Мы продолжаем бороться за право наших спортсменов на участие в Паралимпийских зимних играх 2026 года. Мы продолжаем готовиться и надеемся, что все-таки кто-то из наших ребят сможет принять в них участие. Окончательных решений еще нет. Кроме того, в январе и феврале будут распределяться так называемые двусторонние приглашения. Мы претендуем на приглашение как по лыжным гонкам, биатлону, так и по горным лыжам и сноуборду. Поэтому мы продолжаем взаимодействовать с Международным паралимпийским комитетом и с FIS", - подчеркнул собеседник агентства.