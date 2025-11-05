https://ria.ru/20251105/paralimpiada-2052962005.html
Россия претендует на приглашение на Паралимпиаду лыжников и биатлонистов
Россия претендует на приглашение на Паралимпиаду лыжников и биатлонистов - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Россия претендует на приглашение на Паралимпиаду лыжников и биатлонистов
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что ведомство продолжает бороться за участие сборной России в Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
лыжные гонки
паралимпийский комитет россии (пкр)
Глава ПКР Рожков: претендуем на приглашение на Паралимпиаду в лыжах и биатлоне
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что ведомство продолжает бороться за участие сборной России в Паралимпийских играх и претендует на приглашение в лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах и сноуборде.
23 октября Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
"Мы продолжаем бороться за право наших спортсменов на участие в Паралимпийских зимних играх 2026 года. Мы продолжаем готовиться и надеемся, что все-таки кто-то из наших ребят сможет принять в них участие. Окончательных решений еще нет. Кроме того, в январе и феврале будут распределяться так называемые двусторонние приглашения. Мы претендуем на приглашение как по лыжным гонкам, биатлону, так и по горным лыжам и сноуборду. Поэтому мы продолжаем взаимодействовать с Международным паралимпийским комитетом и с FIS", - подчеркнул собеседник агентства.