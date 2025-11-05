Рейтинг@Mail.ru
Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание, считает Конюхов
Хоккей
 
13:14 05.11.2025
Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание, считает Конюхов
Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание, считает Конюхов - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание, считает Конюхов
Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что хоккеисту Александру Овечкину было бы по силам совершить кругосветное плавание. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание, считает Конюхов

Конюхов считает, что Овечкин мог бы совершить кругосветное плавание

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что хоккеисту Александру Овечкину было бы по силам совершить кругосветное плавание.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Овечкин - рекордсмен лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
«
"Конечно, Александру это по силам. Каждый спортсмен может совершить такое плавание, потому что атлеты - они романтики, целеустремленные, много работают над собой, а для кругосветного плавания это и нужно", - сказал Конюхов.
