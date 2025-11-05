Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации - РИА Новости, 05.11.2025
07:20 05.11.2025
Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации
Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации - РИА Новости, 05.11.2025
Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации
В восточной части Москвы в сентябре 2025 года завершили строительство трех жилых домов по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:20:00+03:00
2025-11-05T07:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации

Овчинский: в ВАО появились три новостройки по реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В восточной части Москвы в сентябре 2025 года завершили строительство трех жилых домов по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На востоке столицы возвели три новостройки, жилая площадь в которых составляет почти 65 тысяч квадратных метров. Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
4 ноября, 09:15
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
4 ноября, 09:15
Как уточнил министр, новые дома состоят из 1,1 тысячи квартир, причем 16 из них предназначены для маломобильных москвичей.
Во дворах новостроек высадили деревья, обустроили детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. В частности, в период с 2026 по 2028 год новое жилье должны получить свыше 215 тысяч человек, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
3 ноября, 09:07
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
3 ноября, 09:07
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
