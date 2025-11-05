Овчинский: на востоке Москвы появились три новостройки по реновации

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В восточной части Москвы в сентябре 2025 года завершили строительство трех жилых домов по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На востоке столицы возвели три новостройки, жилая площадь в которых составляет почти 65 тысяч квадратных метров. Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как уточнил министр, новые дома состоят из 1,1 тысячи квартир, причем 16 из них предназначены для маломобильных москвичей.

Во дворах новостроек высадили деревья, обустроили детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.