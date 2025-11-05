Рейтинг@Mail.ru
Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае - РИА Новости, 05.11.2025
09:00 05.11.2025
Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае
Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае
Столичный департамент экономической политики и развития города провел деловую миссию в город Дубай, где специалисты столичной сферы гостеприимства изучили...
мария багреева, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Мария Багреева, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае

Отельеры Москвы и Дубая обменялись практиками повышения производительности труда

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Столичный департамент экономической политики и развития города провел деловую миссию в город Дубай, где специалисты столичной сферы гостеприимства изучили инновации в сфере производительности труда и обменялись практиками, рассказала заместитель столичного мэра, глава департамента Мария Багреева.
Участниками миссии стали представители 19 московских отелей, в том числе включенных в федпроект "Производительность труда", а также представители АНО "Мосстратегия" и участники городского комитета по туризму.
31.10.2025
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев
Подведены итоги работы московского управления ФНС за 9 месяцев
31 октября, 14:19
Багреева рассказала, что мероприятие, ставшее пилотным проектом, будет способствовать прогрессу международного сотрудничества и обмена практиками в отрасли.
"Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы. Сегодня в федеральном проекте “Производительность труда” участвуют 23 московских отеля, большинство из которых уже внедряют бережливые технологии и получают от этого реальную выгоду: общий экономический эффект для столичной гостиничной индустрии составил 128 миллионов рублей", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития слова Багреевой.
Заместитель столичного мэра подчеркнула, что такие проекты будут проводиться и в других сферах экономики. Мероприятия помогают наращивать производительность работы и интегрировать инновации, учитывая тренды.
Московские специалисты изучили работу отелей Дубая: в частности, узнали, как там организована операционная деятельность. При этом отельеры подчерпнули для себя информацию о цифровых решениях, которые могут сделать более эффективными процессы обслуживания, а также об улучшении HR-менеджмента.
В пресс-службе напомнили, что национальный проект "Производительность труда" действовал в столице с 2022 по 2024 годы. Туристическая отрасль стала его частью в октябре 2023 года. С 2025 года работа продолжилась в рамках федпроекта "Производительность труда", который стал частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что число участников проекта среди московских компаний до 2030 года превысит 800. Федеральный проект функционирует за счет столичного бюджета.
Ранее Багреева рассказала, что за период работы федпроекта "Производительность труда" 28 компаний московского пищепрома провели оптимизацию бизнес-процессов.
31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
31 октября, 09:15
 
