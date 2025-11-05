Московские отельеры приняли участие в деловой миссии в Дубае

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Столичный департамент экономической политики и развития города провел деловую миссию в город Дубай, где специалисты столичной сферы гостеприимства изучили инновации в сфере производительности труда и обменялись практиками, рассказала заместитель столичного мэра, глава департамента Мария Багреева.

Участниками миссии стали представители 19 московских отелей, в том числе включенных в федпроект "Производительность труда", а также представители АНО "Мосстратегия" и участники городского комитета по туризму.

Багреева рассказала, что мероприятие, ставшее пилотным проектом, будет способствовать прогрессу международного сотрудничества и обмена практиками в отрасли.

« "Участники миссии получили практические знания и установили новые деловые контакты, которые будут способствовать развитию гостиничной отрасли столицы. Сегодня в федеральном проекте “Производительность труда” участвуют 23 московских отеля, большинство из которых уже внедряют бережливые технологии и получают от этого реальную выгоду: общий экономический эффект для столичной гостиничной индустрии составил 128 миллионов рублей", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития слова Багреевой.

Заместитель столичного мэра подчеркнула, что такие проекты будут проводиться и в других сферах экономики. Мероприятия помогают наращивать производительность работы и интегрировать инновации, учитывая тренды.

Московские специалисты изучили работу отелей Дубая: в частности, узнали, как там организована операционная деятельность. При этом отельеры подчерпнули для себя информацию о цифровых решениях, которые могут сделать более эффективными процессы обслуживания, а также об улучшении HR-менеджмента.

В пресс-службе напомнили, что национальный проект "Производительность труда" действовал в столице с 2022 по 2024 годы. Туристическая отрасль стала его частью в октябре 2023 года. С 2025 года работа продолжилась в рамках федпроекта "Производительность труда", который стал частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что число участников проекта среди московских компаний до 2030 года превысит 800. Федеральный проект функционирует за счет столичного бюджета.