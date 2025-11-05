https://ria.ru/20251105/opasnost-2052981592.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.11.2025
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в среду в региональном оперштабе. РИА Новости, 05.11.2025
курская область
2025
