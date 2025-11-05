Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/opasnost-2052981592.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 05.11.2025
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в среду в региональном оперштабе. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:13:00+03:00
2025-11-05T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_10:0:1038:771_1920x0_80_0_0_8a72b1795c62726de9502e696f1ba508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили авиационную опасность

В курском оперштабе предупредили об авиационной опасности в регионе

© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи | Перейти в медиабанкУказатель укрытия
Указатель укрытия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба главы города Сочи
Перейти в медиабанк
Указатель укрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 5 ноя - РИА Новости. Авиационная воздушная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в среду в региональном оперштабе.
"Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала