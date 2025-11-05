Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/oborudovanie-2052345878.html
"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт"
"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 05.11.2025
"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт"
В честь 15-летия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" "Билайн" объявил о передаче 100 комплектов оборудования для обеспечения устойчивой мобильной связи и... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:05:00+03:00
2025-11-05T12:05:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
бизнес
россия
поиск
мобильная связь
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/44/1506124445_0:1564:4863:4299_1920x0_80_0_0_650f773f6ab167bdfbffa086368952df.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/44/1506124445_0:0:6549:4912_1920x0_80_0_0_0d3628d3162aed49f87f1d9ff7efb274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, бизнес, россия, поиск, мобильная связь, интернет, поисковый отряд "лиза алерт"
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Бизнес, Россия, поиск, мобильная связь, Интернет, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт"

"Билайн" передаст отряду "ЛизаАлерт" оборудование в честь его 15-летия

© Fotolia / StockPhotoProЧеловек в лесу
Человек в лесу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Fotolia / StockPhotoPro
Человек в лесу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В честь 15-летия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" "Билайн" объявил о передаче 100 комплектов оборудования для обеспечения устойчивой мобильной связи и интернета в зонах со сложным природным ландшафтом и трудной доступности, сообщает пресс-служба оператора.
Комплекты позволят волонтерам координировать действия в реальном времени даже в отдаленных районах. Оборудование включает LTE-модем с поддержкой трех SIM-карт, встроенные и внешние антенны, а также Wi-Fi-точку. Комплект позволяет развернуть устойчивое соединение со скоростью более 100 мегабит в секунду, а в условиях ограниченного покрытия получить максимально возможную скорость.
Техника уже передана подразделениям отряда в восьми регионах России — Красноярском крае, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Мордовия, Воронежской и Брянской областях. До конца 2025 года комплекты поступят во все регионы, где действует отряд "ЛизаАлерт".
Инициатива стала частью многолетнего партнерства "Билайна" и "ЛизаАлерт", направленного на развитие технологий спасения людей. Одним из ключевых достижений партнерства стало внедрение функции передачи геоданных в мобильном приложении "Билайна" — с предварительного согласия абонента.
Это решение позволяет оперативно передать данные о местоположении мобильного устройства пропавшего или потерявшегося человека в случае старта поисково-спасательной операции. Совместно с Минцифры России партнеры работают над совершенствованием законодательства, чтобы в экстренных ситуациях можно было оперативно использовать данные о местоположении человека для оказания помощи — в ситуации, когда согласие предварительно не было получено, но человек терпит бедствие.
"Для нас важно, чтобы технологии “Билайна” помогали людям не только в повседневной жизни, но и в критических ситуациях. Совместно с “ЛизаАлерт” мы создаем решения, которые спасают жизни — обеспечивают связь там, где ее раньше не было, и позволяют действовать быстрее, когда на счету каждая минута", — отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что сотрудничество с "ЛизаАлерт" — пример того, как технологическая компания может быть частью большой системы взаимопомощи, которая делает поиск людей эффективнее и безопаснее, а главное — приносит реальные результаты.
"Связь — это кровеносная система поиска. Благодаря новой технике наши волонтеры смогут работать еще эффективнее там, где раньше сигнал был недоступен. При этом наличие связи — критически важное условие организации штаба поиска, для спасателей это так же важно, как рации, фонари, вездеходы или компасы", — отметил руководитель ПСО "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
 
БилайнВымпелКомТехнологииБизнесРоссияпоискмобильная связьИнтернетПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала