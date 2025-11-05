"Билайн" передаст оборудование к 15-летию отряда "ЛизаАлерт"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В честь 15-летия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" "Билайн" объявил о передаче 100 комплектов оборудования для обеспечения устойчивой мобильной связи и интернета в зонах со сложным природным ландшафтом и трудной доступности, сообщает пресс-служба оператора.

Комплекты позволят волонтерам координировать действия в реальном времени даже в отдаленных районах. Оборудование включает LTE-модем с поддержкой трех SIM-карт, встроенные и внешние антенны, а также Wi-Fi-точку. Комплект позволяет развернуть устойчивое соединение со скоростью более 100 мегабит в секунду, а в условиях ограниченного покрытия получить максимально возможную скорость.

Техника уже передана подразделениям отряда в восьми регионах России — Красноярском крае, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Мордовия, Воронежской и Брянской областях. До конца 2025 года комплекты поступят во все регионы, где действует отряд "ЛизаАлерт".

Инициатива стала частью многолетнего партнерства "Билайна" и "ЛизаАлерт", направленного на развитие технологий спасения людей. Одним из ключевых достижений партнерства стало внедрение функции передачи геоданных в мобильном приложении "Билайна" — с предварительного согласия абонента.

Это решение позволяет оперативно передать данные о местоположении мобильного устройства пропавшего или потерявшегося человека в случае старта поисково-спасательной операции. Совместно с Минцифры России партнеры работают над совершенствованием законодательства, чтобы в экстренных ситуациях можно было оперативно использовать данные о местоположении человека для оказания помощи — в ситуации, когда согласие предварительно не было получено, но человек терпит бедствие.

"Для нас важно, чтобы технологии “Билайна” помогали людям не только в повседневной жизни, но и в критических ситуациях. Совместно с “ЛизаАлерт” мы создаем решения, которые спасают жизни — обеспечивают связь там, где ее раньше не было, и позволяют действовать быстрее, когда на счету каждая минута", — отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что сотрудничество с "ЛизаАлерт" — пример того, как технологическая компания может быть частью большой системы взаимопомощи, которая делает поиск людей эффективнее и безопаснее, а главное — приносит реальные результаты.