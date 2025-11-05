Рейтинг@Mail.ru
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
05.11.2025
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
Самарская область на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
самарская область
спорт, самарская область, вячеслав федорищев, борис гришин, динамо москва
Спорт, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Борис Гришин, Динамо Москва
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта

Самарская область заключила шесть соглашений о развитии различных видов спорта

© Фото предоставлено Правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено Правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Самарская область на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными федерациями о развитии и популяризации спорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного спортивного форума Россия - спортивная держава - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Участие в форуме "Россия — спортивная держава" подтвердили 15 стран
3 октября, 17:53
"Глава региона (Вячеслав Федорищев - ред.) подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и общероссийской общественной организацией "Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России". От комитета документ подписал президент общероссийской общественной организации "Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России" Борис Гришин", - говорится в сообщении правительства области.
Также губернатор заключил соглашения о развитии физкультуры и спорта с федерацией триатлона России и обществом "Динамо". Руководитель федерации триатлона Ксения Шойгу отметила, что в регионе планируется открыть один или два отделения по триатлону.
"Я очень надеюсь, что вы будете активно включены в грантовую политику федерации триатлона, потому что оборудование – это одна из ключевых вещей, в которых нуждаются все юные и взрослые спортсмены", - отметила Шойгу.
Министерство спорта Самарской области также договорилось о сотрудничестве с федерациями падела и настольного тенниса России и общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество".
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
РПЦ и Минспорт подписали соглашение о сотрудничестве
26 августа, 22:46
 
СпортСамарская областьВячеслав ФедорищевБорис ГришинДинамо Москва
 
Заголовок открываемого материала
