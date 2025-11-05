Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Самарская область на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными федерациями о развитии и популяризации спорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Я очень надеюсь, что вы будете активно включены в грантовую политику федерации триатлона, потому что оборудование – это одна из ключевых вещей, в которых нуждаются все юные и взрослые спортсмены", - отметила Шойгу.