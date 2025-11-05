https://ria.ru/20251105/oblast-2053072457.html
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
Самарская область на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
самарская область
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Самарская область на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" заключила шесть соглашений с различными организациями и спортивными федерациями о развитии и популяризации спорта, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре
с 5 по 7 ноября.
"Глава региона (Вячеслав Федорищев
- ред.) подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области
и общероссийской общественной организацией "Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России". От комитета документ подписал президент общероссийской общественной организации "Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России" Борис Гришин
", - говорится в сообщении правительства области.
Также губернатор заключил соглашения о развитии физкультуры и спорта с федерацией триатлона России
и обществом "Динамо
". Руководитель федерации триатлона Ксения Шойгу
отметила, что в регионе планируется открыть один или два отделения по триатлону.
"Я очень надеюсь, что вы будете активно включены в грантовую политику федерации триатлона, потому что оборудование – это одна из ключевых вещей, в которых нуждаются все юные и взрослые спортсмены", - отметила Шойгу.
Министерство спорта Самарской области также договорилось о сотрудничестве с федерациями падела и настольного тенниса России и общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество".