"Ньюкасл" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября
Футбол
 
22:00 05.11.2025
"Ньюкасл" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября
"Ньюкасл" и "Атлетик" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. "Ньюкасл" и "Атлетик" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ньюкасл
2 : 0
Атлетик Бильбао
11‎’‎ • Дэн Берн
(Киран Триппьер)
49‎’‎ • Жоэлинтон
(Харви Барнс)
