Норвегия приостановила действия правил этического инвестирования
01:46 05.11.2025
Норвегия приостановила действия правил этического инвестирования
Норвегия приостановила действия правил этического инвестирования - РИА Новости, 05.11.2025
Норвегия приостановила действия правил этического инвестирования
Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна приостановила действия своих правил этического инвестирования, чтобы ее Государственный пенсионный РИА Новости, 05.11.2025
Норвегия приостановила действия правил этического инвестирования

Норвегия приостановила правила этики, чтобы госфонд не продал акции IT-гигантов

Прохожие на одной из улиц в Осло
Прохожие на одной из улиц в Осло - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна приостановила действия своих правил этического инвестирования, чтобы ее Государственный пенсионный фонд на 2,1 триллиона долларов избежал необходимости продавать акции крупных технологических компаний в связи с их работой на израильское правительство, сообщает британская газета Finacial Times.
Государственный пенсионный фонд Норвегии, также известный как "Нефтяной", - крупнейший в мире фонд национального благосостояния.
"Норвегия приостановила свои правила этического инвестирования с целью не допустить, чтобы ее нефтяной фонд на 1,2 триллиона долларов был вынужден распродать (акции - ред.) Amazon, Microsoft и Alphabet в связи с их работой на израильское правительство. Йенс Столтенберг заявил Financial Times, что США публично выразили обеспокоенность после того, как крупнейший суверенный фонд благосостояния в мире распродал акции компании Caterpillar после того, как ее бульдозеры использовались на палестинских территориях", - сообщает издание.
Как отмечается, министр подчеркнул, что совет по этике планирует вскоре рассмотреть деятельность указанных компаний, а также организаций, включенных в июле в черный список ООН. По словам Столтенберга, есть вероятность, что существующая система может привести решению независимого органа из ряда крупнейших компаний в мире, что, по словам министра, может "подорвать цель фонда быть широким диверсифицированным глобальным инвестиционным фондом".
Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что продажа акций одного из американских технологических гигантов нанесет ущерб его статусу индексного фонда и поставит под угрозу систему благосостояния в Норвегии, пишет газета. Министр также заявил, что в ходе предстоящего пересмотра этических принципов фонда будет изучен вопрос о том, должен ли он иметь возможность инвестировать в большее количество оборонных компаний.
Согласно изданию, предложение о приостановке работы независимого совета по этике было принято в парламенте только благодаря поддержке крупнейших оппозиционных правоцентристских групп, в то время как левые политики раскритиковали эти меры.
В августе Государственный пенсионный фонд Норвегии сообщал, что продал часть своих инвестиций в израильские компании. В пресс-релизе фонда также отмечалось, что ранее было принято решение о расторжении контрактов с инвестиционными менеджерами в Израиле. Фонд подтвердил, что три его менеджера относятся к израильским компаниям. Столтенберг позднее заявил, что фонд не должен иметь активов, способствующих израильским боевым действиям в секторе Газа.
В миреНорвегияСШАИзраильЙенс СтолтенбергAmazonMicrosoft CorporationООН
 
 
