Рейтинг@Mail.ru
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:09 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/nkhl-2052935468.html
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:09:00+03:00
2025-11-05T12:09:00+03:00
хоккей
спорт
микко рантанен
каролина харрикейнз
петр кочетков
нью-йорк рейнджерс
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927913207_0:0:1154:649_1920x0_80_0_0_fae0b8f2a6ec65ab5277147fdea860c3.png
/20251029/zhurnalist-2051410447.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927913207_0:0:1154:867_1920x0_80_0_0_d4fb61ee0c061b5e17195754776ee468.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, микко рантанен, каролина харрикейнз, петр кочетков, нью-йорк рейнджерс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Микко Рантанен, Каролина Харрикейнз, Петр Кочетков, Нью-Йорк Рейнджерс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Голкипера "Каролины" Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Каролины"Петр Кочетков
Петр Кочетков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Каролины"
Петр Кочетков. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российский голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В игре против "Нью-Йорк Рейнджерс", ставшей для Кочеткова первой в текущем сезоне после травмы, россиянин отразил все 25 бросков и был признан первой звездой встречи.
Первой звездой дня стал нападающий "Анахайм Дакс" Каттер Готье, оформивший первый в карьере хет-трик в игре против "Флориды Пантерз" (7:3).
Титул второй звезды достался нападающему "Даллас Старз" Микко Рантанену за две шайбы и передачу в игре против "Эдмонтон Ойлерз" (4:3).
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Рейнджерс" могут обменять Панарина в "Каролину", пишут СМИ
29 октября, 11:17
 
ХоккейСпортМикко РантаненКаролина ХаррикейнзПетр КочетковНью-Йорк РейнджерсАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала