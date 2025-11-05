https://ria.ru/20251105/nkhl-2052935468.html
Кочеткова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский голкипер "Каролины Харрикейнз" Петр Кочетков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T12:09:00+03:00
хоккей
спорт
микко рантанен
каролина харрикейнз
петр кочетков
нью-йорк рейнджерс
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, микко рантанен, каролина харрикейнз, петр кочетков, нью-йорк рейнджерс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
