На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани
На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани - РИА Новости, 05.11.2025
На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани
Демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка и станет первым мусульманином на посту и самым молодым градоначальником,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T05:33:00+03:00
2025-11-05T05:33:00+03:00
2025-11-05T09:40:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
зохран мамдани
нью-йорк (город)
Decision Desk: на выборах мэра Нью-Йорка побеждает социалист Зохран Мамдани