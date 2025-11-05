Рейтинг@Mail.ru
05:33 05.11.2025 (обновлено: 09:40 05.11.2025)
На выборах мэра Нью-Йорка побеждает Зохран Мамдани
в мире
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
зохран мамдани
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Дональд Трамп, Зохран Мамдани
© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Демократический социалист 34-летний Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка и станет первым мусульманином на посту и самым молодым градоначальником, прогнозирует портал Decision Desk.
Согласно данным телеканала MCNBC, по итогам обработки более трети голосов Мамдани набирает 51,5%, на втором месте бывший губернатор демократ Эндрю Куомо с 40%, за которого призывал голосовать президент Дональд Трамп. Республиканец Кертис Слива набирает наименьшее количество голосов - 8%.
Явка на выборах была рекордной с 1969 года и достигла двух миллионов человек.
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мэру Нью-Йорка посоветовали брать пример с Москвы
Вчера, 02:03
 
В миреНью-Йорк (город)Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампЗохран Мамдани
 
 
