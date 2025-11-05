Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 05.11.2025 (обновлено: 04:13 05.11.2025)
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 05.11.2025
В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Николаеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
Николаеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В самой области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
