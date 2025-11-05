Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева
Культура
 
03:00 05.11.2025
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева
Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной телеведущего и актера Юрия Николаева. РИА Новости, 05.11.2025
культура
россия
кишинев
юрий николаев
сергей лавров
николай цискаридзе
гитис
культура
россия, кишинев, юрий николаев, сергей лавров, николай цискаридзе, гитис, культура
Культура, Россия, Кишинев, Юрий Николаев, Сергей Лавров, Николай Цискаридзе, ГИТИС, Культура
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева

МИД выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкТелеведущий Николаев
Телеведущий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Телеведущий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной телеведущего и актера Юрия Николаева.
Ранее народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет.
"С прискорбием узнали о кончине легендарного ведущего Юрия Александровича Николаева. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипведомства.
Как отметили в МИД, 1 ноября отмечался 50-летний юбилей работы в эфире ведущего. К этой дате был приурочен специальный выпуск программы "Сегодня вечером". Глава МИД России Сергей Лавров дал передаче интервью, в котором рассказал о личном знакомстве с ведущим. Также в нем Лавров отмечал, что передачи Николаева помогали сохранять в стране дух добра, который должен присутствовать в любой политической ситуации.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.
 
КультураРоссияКишиневЮрий НиколаевСергей ЛавровНиколай ЦискаридзеГИТИСКультура
 
 
