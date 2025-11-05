https://ria.ru/20251105/nikolaev-2052870007.html
МИД выразил соболезнования из-за смерти Юрия Николаева
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной телеведущего и актера Юрия Николаева.
Ранее народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет.
"С прискорбием узнали о кончине легендарного ведущего Юрия Александровича Николаева. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипведомства.
Как отметили в МИД, 1 ноября отмечался 50-летний юбилей работы в эфире ведущего. К этой дате был приурочен специальный выпуск программы "Сегодня вечером". Глава МИД России Сергей Лавров
дал передаче интервью, в котором рассказал о личном знакомстве с ведущим. Также в нем Лавров отмечал, что передачи Николаева помогали сохранять в стране дух добра, который должен присутствовать в любой политической ситуации.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу №4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.