СМИ: Конгресс США проведет встречу с НБА на фоне дела об азартных играх - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Баскетбол
 
23:57 05.11.2025 (обновлено: 02:10 06.11.2025)
СМИ: Конгресс США проведет встречу с НБА на фоне дела об азартных играх
сша, чонси биллапс, фбр, спорт, нба
Баскетбол, США, Чонси Биллапс, ФБР, Спорт, НБА
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комитет конгресса США проведет встречу с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне ареста баскетболистов по делу о ставках и подпольных азартных играх, сообщает ESPN.
Отмечается, что на встрече участники обсудят партнерские отношения НБА с букмекерами, а также возможные меры по предотвращению незаконного использования конфиденциальной информации.
В октябре сотрудники ФБР в ходе масштабной операции в 11 штатах США арестовали 34 человека, связанных с мошенничеством на ставках, а также задействованных в сети подпольных азартных игр. Как отмечалось ранее, среди задержанных были главный тренер клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс, защитник "Майами Хит" Терри Розье и бывший игрок НБА Деймон Джонс. Следствие подозревает, что Розье участвовал в схеме по манипулированию статистикой, чтобы его сообщники могли извлекать прибыль из ставок, Джонс передавал инсайдерскую информацию, а Биллапс организовывал покерные игры.
Джонс предстанет перед судом в четверг. Слушание по делу Биллапса запланировано на 24 ноября, по делу Розье - на 8 декабря.
Логотип БК Атланта Хокс - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
СМИ: экс-сотрудника клуба НБА обвинили в хищении 3,8 миллиона долларов
4 ноября, 22:12
 
