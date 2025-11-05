СМИ: Конгресс США проведет встречу с НБА на фоне дела об азартных играх

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комитет конгресса США проведет встречу с представителями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне ареста баскетболистов по делу о ставках и подпольных азартных играх, сообщает ESPN.
Отмечается, что на встрече участники обсудят партнерские отношения НБА с букмекерами, а также возможные меры по предотвращению незаконного использования конфиденциальной информации.
В октябре сотрудники ФБР в ходе масштабной операции в 11 штатах США арестовали 34 человека, связанных с мошенничеством на ставках, а также задействованных в сети подпольных азартных игр. Как отмечалось ранее, среди задержанных были главный тренер клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс, защитник "Майами Хит" Терри Розье и бывший игрок НБА Деймон Джонс. Следствие подозревает, что Розье участвовал в схеме по манипулированию статистикой, чтобы его сообщники могли извлекать прибыль из ставок, Джонс передавал инсайдерскую информацию, а Биллапс организовывал покерные игры.
Джонс предстанет перед судом в четверг. Слушание по делу Биллапса запланировано на 24 ноября, по делу Розье - на 8 декабря.