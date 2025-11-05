Рейтинг@Mail.ru
Навроцкий заявил, что помощь Украине не отменяет вопросов о Волынской резне - РИА Новости, 05.11.2025
15:14 05.11.2025
Навроцкий заявил, что помощь Украине не отменяет вопросов о Волынской резне
в мире
украина
польша
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
петер пеллегрини
украинская повстанческая армия
в мире, украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, петер пеллегрини, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Киев, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Петер Пеллегрини, Украинская повстанческая армия
Навроцкий заявил, что помощь Украине не отменяет вопросов о Волынской резне

Навроцкий: помощь Украине не отменяет вопросов эксгумации жертв Волынской резни

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Помощь Украине не отменяет вопросов эксгумации жертв Волынской резни, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Выступление Навроцкого транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Станут гостями". В Европе раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши
4 ноября, 20:50
"Помощь Украине, а у нас есть ясная позиция, кого мы поддерживаем в этом конфликте, не освобождает меня как президента от обязанности заботиться о польских интересах на международной арене и в отношениях с Украиной", - сказал Навроцкий.
Он пояснил, что между Польшей и Украиной имеется ряд неурегулированных вопросов.
"Не решены польско-украинские вопросы в части эксгумации на Волыни, был определенный кризис с сельхозпродукцией, которая засыпала Польшу", - сказал польский президент.
"Мне это не безразлично. Я считаю, что можно поддерживать Украину и одновременно реализовывать интересы польского государства", - заключил он.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат
Вчера, 13:14
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью
13 июля, 00:20
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
