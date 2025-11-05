Рейтинг@Mail.ru
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
02:04 05.11.2025
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов - РИА Новости, 05.11.2025
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый... РИА Новости, 05.11.2025
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов

Полуянова: участников СВО могут освободить от транспортного и земельного налогов

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.
Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.
