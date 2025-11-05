Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.