https://ria.ru/20251105/nalogi-2052867301.html
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов - РИА Новости, 05.11.2025
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:04:00+03:00
2025-11-05T02:04:00+03:00
2025-11-05T02:04:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_6f3317ec29c190960d58138ee5f69a08.jpg
https://ria.ru/20251030/moskalkova-2051900820.html
https://ria.ru/20251028/primore-2051090934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77d0f8150656c01d71f709a3ba42266f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Участников СВО хотят освободить от уплаты двух налогов
Полуянова: участников СВО могут освободить от транспортного и земельного налогов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, это заложено в проекте о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Недавно Госдума
приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ
, которым предусматриваются меры поддержки для участников СВО и членов их семей, в частности, предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другими поправками предлагается освободить от страховых взносов выплаты проходящим военную службу по контракту на СВО работникам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой.
Она добавила, что освобождение будет работать независимо от срока действия такого контракта.