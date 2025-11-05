Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника"
12:43 05.11.2025
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника"
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия
Песков: Путин неоднократно отмечал госнаградами разработчиков новых вооружений

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В День народного единства, 4 ноября, президент наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
"Это не вновь созданный прецедент, неоднократно президент ранее это делал, отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений, новых систем доставки вооружений, новых систем доставки вооружений. Это было в прошлом", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наградах за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета "Буревестник" и автономного подводного аппарата "Посейдон".
