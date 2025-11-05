https://ria.ru/20251105/nagrazhdenie-2052945095.html
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника"
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника" - РИА Новости, 05.11.2025
Песков прокомментировал награждение создателей "Посейдона" и "Буревестника"
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал госнаградами создателей новых систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:43:00+03:00
2025-11-05T12:43:00+03:00
2025-11-05T12:43:00+03:00
новое оружие россии
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
посейдон (подводный беспилотник)
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
