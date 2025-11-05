Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС из Подмосковья

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По поручению президента хочу вручить заслуженные награды всем, кто присутствует в этом зале. В Подмосковье дислоцируются легендарные воинские части, а с 2022 года на передовой очень достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области. Хочу отдать должное профессионализму, мужеству наших ребят, поблагодарить всех, кто с риском для жизни выполняет важные задачи в зоне СВО", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он отметил, что в регионе делают все, чтобы подразделения чувствовали поддержку и в технической оснащенности, и в других важных аспектах.

"Хочу также благодарить большую армию волонтеров – это и дети, и люди преклонного возраста, которые в рамках проекта "Доброе дело" оказывают помощь всем, кому она нужна. Также в Подмосковье активно действует фонд “Защитники Отечества”, созданный по решению президента. Главная его задача – помогать тем, кто закончил службу, и их семьям", – сказал глава региона.

Орденом Мужества награжден старшина с позывным "Добрый". За его плечами пять командировок в зону СВО. Для него это уже третий Орден Мужества. Один из них в 2023 году ему также вручал губернатор. А в мае этого года боец был приглашен на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, где передал Воробьеву флаг своего отряда.

Губернатор региона напомнил, что сегодня в России отмечают День военного разведчика. Среди тех, получил награду – старший разведчик Константин. Ему вручена медаль "За отвагу".

Военнослужащая с позывным "Сарбона" награждена медалью "За храбрость" II степени. Такую же награду получил медик штурмового отряда с позывным "Гвардейск".