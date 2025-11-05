Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС из Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:03 05.11.2025
Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС из Подмосковья
Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 05.11.2025
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС из Подмосковья

Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды добровольцам подразделения БАРС

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"По поручению президента хочу вручить заслуженные награды всем, кто присутствует в этом зале. В Подмосковье дислоцируются легендарные воинские части, а с 2022 года на передовой очень достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области. Хочу отдать должное профессионализму, мужеству наших ребят, поблагодарить всех, кто с риском для жизни выполняет важные задачи в зоне СВО", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Фрязино Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Реконструкцию котельной №13 во Фрязино завершат в 2026 году
Вчера, 17:14
Он отметил, что в регионе делают все, чтобы подразделения чувствовали поддержку и в технической оснащенности, и в других важных аспектах.
"Хочу также благодарить большую армию волонтеров – это и дети, и люди преклонного возраста, которые в рамках проекта "Доброе дело" оказывают помощь всем, кому она нужна. Также в Подмосковье активно действует фонд “Защитники Отечества”, созданный по решению президента. Главная его задача – помогать тем, кто закончил службу, и их семьям", – сказал глава региона.
Орденом Мужества награжден старшина с позывным "Добрый". За его плечами пять командировок в зону СВО. Для него это уже третий Орден Мужества. Один из них в 2023 году ему также вручал губернатор. А в мае этого года боец был приглашен на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, где передал Воробьеву флаг своего отряда.
Губернатор региона напомнил, что сегодня в России отмечают День военного разведчика. Среди тех, получил награду – старший разведчик Константин. Ему вручена медаль "За отвагу".
Военнослужащая с позывным "Сарбона" награждена медалью "За храбрость" II степени. Такую же награду получил медик штурмового отряда с позывным "Гвардейск".
В ходе церемонии губернатор также вручил медали "За отвагу" подполковнику запаса Олегу, командиру роты Александру и старшему стрелку Денису. "За храбрость" II степени – оператору БПЛА Евгению, командиру группы Андрею, рядовому Илье.
Яйца - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Производство яиц в Подмосковье к 2030 году вырастет почти в 6 раз
Вчера, 12:53
 
