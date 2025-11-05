CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году

"Награды от Dream Job — это важное признание усилий всей нашей команды, направленных на создание максимально комфортных условий для работы. Мы придаем огромное значение мнению наших сотрудников и всегда стараемся учитывать их предложения и идеи. Именно благодаря открытому диалогу и взаимопониманию нам удалось не только повысить эффективность работы, но и укрепить наш HR-бренд. Мы благодарны каждому члену команды CARCADE за вклад в общее дело и за то, что вместе нам удается строить сильную, сплоченную и ориентированную на развитие организацию", - комментирует результаты директор департамента по работе с персоналом ООО "Каркаде" Илья Ермашенков.