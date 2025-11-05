Рейтинг@Mail.ru
CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году
14:17 05.11.2025
CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году
CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году - РИА Новости, 05.11.2025
CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году
Лизинговая компания CARCADE получила пять наград от платформы Dream Job – популярного российского ресурса с отзывами сотрудников, аудитория которого превышает 3 миллиона пользователей в месяц.
CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году

МОСКВА, 10 окт - Пресс-служба ООО "Каркаде". Лизинговая компания CARCADE получила пять наград от платформы Dream Job – популярного российского ресурса с отзывами сотрудников, аудитория которого превышает 3 миллиона пользователей в месяц. Награды присуждаются лучшим работодателям по результатам оценки их деятельности со стороны сотрудников.
В 2025 году CARCADE была удостоена высокой оценки в пяти ключевых номинациях, включая "Объединяет команду", "Открывает перспективы", "Ценит сотрудников", "Лидер обратной связи" и "Открытый работодатель". Эти награды отражают высокий уровень корпоративной культуры и эффективности HR-практик компании.
Одним из ключевых факторов, сыгравших роль в присуждении наград, стала активная и конструктивная обратная связь от сотрудников, которая позволяет компании CARCADE совершенствовать свои внутренние процессы.
"Награды от Dream Job — это важное признание усилий всей нашей команды, направленных на создание максимально комфортных условий для работы. Мы придаем огромное значение мнению наших сотрудников и всегда стараемся учитывать их предложения и идеи. Именно благодаря открытому диалогу и взаимопониманию нам удалось не только повысить эффективность работы, но и укрепить наш HR-бренд. Мы благодарны каждому члену команды CARCADE за вклад в общее дело и за то, что вместе нам удается строить сильную, сплоченную и ориентированную на развитие организацию", - комментирует результаты директор департамента по работе с персоналом ООО "Каркаде" Илья Ермашенков.
Компания CARCADE продолжит активно работать над развитием своей корпоративной культуры, укреплением внутреннего климата и созданием условий для профессионального роста сотрудников.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
