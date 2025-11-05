В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пассажира автобуса в Москве приговорили к двум годам лишения свободы условно за нападение на контролера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что правоохранительные органы всегда проверяют каждый случай оскорбления или нападения. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет. Штраф за безбилетный проезд - 2 тысячи, а за неправомерное использование карты москвича - 4 тысячи рублей.