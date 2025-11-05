Рейтинг@Mail.ru
В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера
14:27 05.11.2025
В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера
В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера - РИА Новости, 05.11.2025
В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера
Пассажира автобуса в Москве приговорили к двум годам лишения свободы условно за нападение на контролера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.11.2025
2025
В Москве пассажира автобуса осудили условно за нападение на контролера

Безбилетника в Москве приговорили к 2 годам условно за нападение на контролера

Пассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пассажира автобуса в Москве приговорили к двум годам лишения свободы условно за нападение на контролера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Восемнадцатого сентября инспекторы Организатора перевозок в автобусе обнаружили пассажиров, которые не оплатили проезд. На просьбу предоставить документы Садыков Эрланпо вел себя агрессивно. Нарушитель оскорблял контролеров, применял силу и пытался вытолкнуть из автобуса. Люблинский суд признал пассажира виновным и вынес ему приговор по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Безбилетник получил два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы всегда проверяют каждый случай оскорбления или нападения. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет. Штраф за безбилетный проезд - 2 тысячи, а за неправомерное использование карты москвича - 4 тысячи рублей.
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
4 октября, 12:07
 
