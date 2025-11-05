Рейтинг@Mail.ru
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/moskva-2052887034.html
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов - РИА Новости, 05.11.2025
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов
Очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:52:00+03:00
2025-11-05T07:52:00+03:00
общество
москва
брянская область
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/43/1507164385_0:246:3078:1977_1920x0_80_0_0_b2653a918187b75e1cc46066527fc087.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052461932.html
москва
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/43/1507164385_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_bf6969bb5ca0f332465e8412d066517b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, брянская область, михаил леус
Общество, Москва, Брянская область, Михаил Леус
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов

Леус: очаги туманов в столичном регионе ухудшают видимость до 200 метров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"В столичном регионе очаги туманов местами ухудшают видимость до 200 метров. Рассеивание туманов ожидается после восхода солнца, напомню, что в Москве сегодня этот момент приходится на 7 часов 45 минут", - написал Леус.
Синоптик отметил, что они также наблюдались в Смоленской, Тверской, Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской, Курской и Брянской областях.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября
2 ноября, 04:55
 
ОбществоМоскваБрянская областьМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала