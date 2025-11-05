https://ria.ru/20251105/moskva-2052887034.html
В столичном регионе наблюдаются очаги туманов
Очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.11.2025
