Рейтинг@Mail.ru
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 05.11.2025 (обновлено: 13:08 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/moshenniki-2052922226.html
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников - РИА Новости, 05.11.2025
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
В Ленинградской области задержали пособника украинских телефонных мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:07:00+03:00
2025-11-05T13:08:00+03:00
россия
ленинградская область
украина
происшествия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052949977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_906810bff236ee6bc9559afac6511f90.jpg
https://ria.ru/20251017/set-2048813024.html
россия
ленинградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников
Задержание жителя Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников
2025-11-05T11:07
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052949977_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d9f56e260150233c359c9e0583ec04e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ленинградская область, украина, происшествия, мошенники
Россия, Ленинградская область, Украина, Происшествия, мошенники
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников

У жителя Пикалево дома нашли узел связи для обслуживания мошенников с Украины

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области задержали пособника украинских телефонных мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района Ленобласти установили и задержали 36-летнего жителя районного города Пикалево. Мужчина нигде не работает, а на жизнь зарабатывал, по данным полиции, техническим обслуживанием украинских дистанционных мошенников", — говорится в релизе.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:64924
11 февраля, 13:50
В ведомстве отметили, что в июле задержанный устроил в своей квартире стационарный технический центр, который позволял звонить по российским номерам из-за рубежа. При обыске там изъяли два GSM-шлюза, Wi-Fi-роутеры и около 240 сим-карт различных операторов связи.
Полицейские уже выяснили, что с этих сим-карт мошенники звонили десяткам россиян в различных регионах.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Она предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.
По оценкам Сбербанка, в прошлом году ущерб от телефонного мошенничества достиг почти 300 миллиардов рублей. Как отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов, сейчас телефонное мошенничество составляет 85 процентов всех преступлений, которые совершаются на территории России.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В России ликвидировали сеть терминалов пропуска трафика в 11 регионах
17 октября, 11:03
 
РоссияЛенинградская областьУкраинаПроисшествиямошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала