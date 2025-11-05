https://ria.ru/20251105/moshenniki-2052922226.html
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников - РИА Новости, 05.11.2025
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
В Ленинградской области задержали пособника украинских телефонных мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 05.11.2025
Задержание жителя Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников
Задержание жителя Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников
Житель Ленинградской области устроил в квартире узел связи для мошенников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области задержали пособника украинских телефонных мошенников, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД.
"Сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района
Ленобласти установили и задержали 36-летнего жителя районного города Пикалево
. Мужчина нигде не работает, а на жизнь зарабатывал, по данным полиции, техническим обслуживанием украинских дистанционных мошенников", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что в июле задержанный устроил в своей квартире стационарный технический центр, который позволял звонить по российским номерам из-за рубежа. При обыске там изъяли два GSM-шлюза, Wi-Fi-роутеры и около 240 сим-карт различных операторов связи.
Полицейские уже выяснили, что с этих сим-карт мошенники звонили десяткам россиян в различных регионах.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Она предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.
По оценкам Сбербанка
, в прошлом году ущерб от телефонного мошенничества достиг почти 300 миллиардов рублей. Как отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов
, сейчас телефонное мошенничество составляет 85 процентов всех преступлений, которые совершаются на территории России
.