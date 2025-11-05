Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала о новой схеме телефонных мошенников - РИА Новости, 05.11.2025
01:31 05.11.2025
Юрист рассказала о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники выдают себя за налоговых инспекторов и так выманивают у россиян коды из СМС, а после вовлекают граждан в преступную схему, сообщила РИА...
общество
россия
мошенничество
мошенники
россия
2025
общество, россия, мошенничество, мошенники
Юрист рассказала о новой схеме телефонных мошенников

Юрист Браун: телефонные мошенники начали выдавать себя за налоговых инспекторов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники выдают себя за налоговых инспекторов и так выманивают у россиян коды из СМС, а после вовлекают граждан в преступную схему, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По словам юриста, мошенники обзванивают россиян по телефону, представляясь налоговым инспектором. Аферисты нацелены не только на самозанятых, индивидуальных предпринимателей или директоров фирм, но и на обычных граждан.
"Во время телефонного разговора потенциальной жертве обмана сообщают о неучтённых налогах или ошибках в декларациях, для упразднения якобы имеющихся ошибок в налоговой документации убеждают доверчивых граждан зайти в личный кабинет в "Мой налог" на "Госуслугах" посмотреть запрос от налоговой инспекции. Установив, что запроса нет и не было, потерпевшему будет предложено сопоставить данные портала налоговой службы с "Госуслугами", для чего мошенники предложат ввести пароль из СМС", - сказала Браун.
После чего жертву убеждают, что её средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, и ей грозит уголовная ответственность.
"Таким образом граждан вовлекают в незаконные действия, такие как переводы денег и курьерская работа в других схемах", - пояснила Браун.
Кроме того, телефонные мошенники, представляясь сотрудниками налоговых органов, могут предлагать выслать "уведомление на уплату имущественных налогов". Для этого они уточняют адрес для отправки документа курьерской службой и просят сообщить высланный код, якобы для подтверждения доставки, уточняет юрист.
"Чтобы не стать жертвами мошенников в период уплаты налогов, необходимо помнить базовую информацию, что налоговая инспекция имеет право взаимодействовать с бизнесом и обычными гражданами только через личный кабинет налогоплательщика или через СБИС. Налоговая инспекция не общается посредством мессенджеров и телефонных звонков", - заключила Браун.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
