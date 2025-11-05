Юрист рассказала о новой схеме телефонных мошенников

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники выдают себя за налоговых инспекторов и так выманивают у россиян коды из СМС, а после вовлекают граждан в преступную схему, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По словам юриста, мошенники обзванивают россиян по телефону, представляясь налоговым инспектором. Аферисты нацелены не только на самозанятых, индивидуальных предпринимателей или директоров фирм, но и на обычных граждан.

"Во время телефонного разговора потенциальной жертве обмана сообщают о неучтённых налогах или ошибках в декларациях, для упразднения якобы имеющихся ошибок в налоговой документации убеждают доверчивых граждан зайти в личный кабинет в "Мой налог" на "Госуслугах" посмотреть запрос от налоговой инспекции. Установив, что запроса нет и не было, потерпевшему будет предложено сопоставить данные портала налоговой службы с "Госуслугами", для чего мошенники предложат ввести пароль из СМС", - сказала Браун.

После чего жертву убеждают, что её средства были использованы для финансирования запрещенных организаций, и ей грозит уголовная ответственность.

"Таким образом граждан вовлекают в незаконные действия, такие как переводы денег и курьерская работа в других схемах", - пояснила Браун.

Кроме того, телефонные мошенники, представляясь сотрудниками налоговых органов, могут предлагать выслать "уведомление на уплату имущественных налогов". Для этого они уточняют адрес для отправки документа курьерской службой и просят сообщить высланный код, якобы для подтверждения доставки, уточняет юрист.