05.11.2025
Тюменская область
Тюменская область
 
18:06 05.11.2025
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн - РИА Новости, 05.11.2025
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн
Ветеранов специальной военной операции, ставших участниками образовательного проекта "Боевой кадровый резерв", будут обучать онлайн, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2025
тюменская область
тюмень
тюменская область
владимир путин
александр моор
тюмень
тюменская область
тюмень, тюменская область, владимир путин, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Тюменская область, Владимир Путин, Александр Моор
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн

Моор: ветеранов СВО будут обучать онлайн

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Ветеранов специальной военной операции, ставших участниками образовательного проекта "Боевой кадровый резерв", будут обучать онлайн, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Продолжается работа в рамках нашего проекта "Боевой кадровый резерв". Мы запустили дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора, но не попали в очную программу обучения. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря 2025 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента Владимира Путина. По словам губернатора, участие в проекте позволит тюменским ветеранам специальной военной операции получить необходимые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. По итогам этого образовательного трека все получат дипломы о профессиональной переподготовке с квалификацией "Специалист в сфере государственного и муниципального управления".
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Тюменская область обеспечивает себе продовольственную безопасность
29 октября, 16:44
 
Тюменская область, Тюмень, Владимир Путин, Александр Моор
 
 
Заголовок открываемого материала