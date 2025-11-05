Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн

"Продолжается работа в рамках нашего проекта "Боевой кадровый резерв". Мы запустили дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора, но не попали в очную программу обучения. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря 2025 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.