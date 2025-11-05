https://ria.ru/20251105/moor-2053033362.html
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн
ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Ветеранов специальной военной операции, ставших участниками образовательного проекта "Боевой кадровый резерв", будут обучать онлайн, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Продолжается работа в рамках нашего проекта "Боевой кадровый резерв". Мы запустили дополнительную образовательную программу профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление" для тех ветеранов СВО, которые участвовали в этапах отбора, но не попали в очную программу обучения. Обучение будет проходить в онлайн-формате в течение ноября и декабря 2025 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", реализуемой по инициативе президента Владимира Путина. По словам губернатора, участие в проекте позволит тюменским ветеранам специальной военной операции получить необходимые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. По итогам этого образовательного трека все получат дипломы о профессиональной переподготовке с квалификацией "Специалист в сфере государственного и муниципального управления".