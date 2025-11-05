https://ria.ru/20251105/moldaviya-2052980631.html
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла"
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – компании "Лукойл", которая попала под санкции, поэтому власти республики срочно ищут решение проблемы.
Ранее в среду министр инфраструктуры Молдавии
Владимир Боля заявил, что "Лукойл
" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева
, а также владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
.
"Мы должны найти решение. Вы знаете, что мы зависим от поставок, в частности, я имею в виду керосин для кишиневского аэропорта. Энергетическая безопасность аэропорта является национальным приоритетом, и правительство ищет разумную формулу, которая обеспечит функционирование стратегической инфраструктуры", - заявил Мунтяну после заседания правительства.
По его словам, власти вынуждены принимать срочные решения, но план действий пока не определен.
"Рассматривается ли национализацию определенных активов ("Лукойла" - ред.)? Есть разные решения. Мы думаем, какой путь лучший, потому что мы должны соблюдать и наши обязательства, и делать все в рамках закона", — заявил Мунтяну после заседания правительства, комментируя проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций против "Лукойла".