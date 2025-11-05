Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии готовы на любые уступки ради членства в ЕС, заявил Додон
05.11.2025
Власти Молдавии готовы на любые уступки ради членства в ЕС, заявил Додон
Президент Молдавии Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовы пойти на любые унизительные уступки, чтобы получить статус "бедного родственника"... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
майя санду
евросоюз
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Майя Санду, Евросоюз
Власти Молдавии готовы на любые уступки ради членства в ЕС, заявил Додон

Додон обвинил власти Молдавии в готовности на любые уступки ради членства в ЕС

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовы пойти на любые унизительные уступки, чтобы получить статус "бедного родственника" в ЕС, считает экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
"ПДС готова пойти на все унизительные уступки лишь ради того, чтобы Республика Молдова получила статус бедного и виноватого родственника за столом ЕС — без полноценных прав, в неясном будущем", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, складывается впечатление, что Санду и ПДС готовы интегрироваться в Европейский союз без 20% территории в виде Приднестровья, без согласия половины населения, без какой-либо суверенности и уважения к национальным интересам, без гарантий защиты национальной экономики и местных производителей, без уважения к христианским ценностям и традиционной семье.
"На протяжении этого унизительного маршрута к ЕС власть, способная на любые злоупотребления, при соучастии и молчаливом согласии властей в Брюсселе, будет продолжать погружать в долги и терроризировать нашу страну. Это интеграция или колонизация?" - отметил Додон.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонМайя СандуЕвросоюз
 
 
