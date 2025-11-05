КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Брюссель использует Молдавию как пример проевропейской стабильности, но при этом игнорирует серьезные проблемы страны в области экономики и верховенства закона, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

Отмечаетcя, что судебная система Молдавии остается политически зависимой, а механизмы демократического контроля заменены "административным послушанием и пропагандистской коммуникацией". Также Молдавия сталкивается с глубокими экономическими проблемами: слабым внутренним рынком, зависимым от импорта, неэффективной бюрократической системой и высоким уровнем коррупции, говорится в публикации.

"Европейская комиссия ошибается, рассматривая Молдавию как особый и привилегированный случай, подвергая риску саму идею европейской перспективы в случае политического краха ПДС. Молдавии необходим реалистичный процесс присоединения, основанный на четких условиях и строгом мониторинге выполнения обязательств со стороны правительства. Реформы не могут быть достоверными, пока они монополизированы одной политической силой и используются как инструмент электоральной борьбы", - подчеркивает оппозиция.