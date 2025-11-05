Рейтинг@Mail.ru
ЕС расхваливает Молдавию ради геополитики, заявил Филат
10:34 05.11.2025 (обновлено: 11:02 05.11.2025)
ЕС расхваливает Молдавию ради геополитики, заявил Филат
ЕС расхваливает Молдавию ради геополитики, заявил Филат - РИА Новости, 05.11.2025
ЕС расхваливает Молдавию ради геополитики, заявил Филат
Брюссель использует Молдавию как пример проевропейской стабильности, но при этом игнорирует серьезные проблемы страны в области экономики и верховенства закона, РИА Новости, 05.11.2025
в мире, молдавия, брюссель, владимир филат, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Владимир Филат, Евросоюз
ЕС расхваливает Молдавию ради геополитики, заявил Филат

Филат: Евросоюз считает Молдавию примером проевропейской стабильности

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Брюссель использует Молдавию как пример проевропейской стабильности, но при этом игнорирует серьезные проблемы страны в области экономики и верховенства закона, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"Либерально-демократическая партия Молдавии выражает глубокую обеспокоенность тем, каким образом Европейская комиссия оценила прогресс Республики Молдова, применив явно политизированный, чрезмерно оптимистичный и лишенный объективности подход. ЛДПМ считает ошибочным утверждение, что Республика Молдова является примером проевропейской стабильности и моделью для стран "Восточного партнерства". Текущая снисходительность Брюсселя продиктована геополитическими соображениями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС хочет превратить Молдавию в свою колонию, заявила Таубер
20 октября, 10:36
Отмечаетcя, что судебная система Молдавии остается политически зависимой, а механизмы демократического контроля заменены "административным послушанием и пропагандистской коммуникацией". Также Молдавия сталкивается с глубокими экономическими проблемами: слабым внутренним рынком, зависимым от импорта, неэффективной бюрократической системой и высоким уровнем коррупции, говорится в публикации.
"Европейская комиссия ошибается, рассматривая Молдавию как особый и привилегированный случай, подвергая риску саму идею европейской перспективы в случае политического краха ПДС. Молдавии необходим реалистичный процесс присоединения, основанный на четких условиях и строгом мониторинге выполнения обязательств со стороны правительства. Реформы не могут быть достоверными, пока они монополизированы одной политической силой и используются как инструмент электоральной борьбы", - подчеркивает оппозиция.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт назвал ключевую проблему при возможном приеме Молдавии в ЕС
12 октября, 19:44
 
