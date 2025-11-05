Митрофанов ответил на вопрос о будущих соперниках сборной России

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов на форуме "Россия - спортивная держава" заявил РИА Новости, что в числе будущих соперников сборной России по товарищеским матчам нет европейских команд.
Ранее президент РФС Александр Дюков в разговоре с РИА Новости допустил, что сборная России в 2026 году сыграет с командами из Европы. С момента введения санкций российская сборная провела три матча с командами из Европы, одержав разгромные победы над сербами (4:0) и белорусами (4:0 в 2024-м, 4:1 в 2025-м).
«
"Соперники нам уже в принципе понятны, но традиционно комментируем только тогда, когда договоренности будут зафиксированы на бумаге. Пока еще нужно потерпеть. Европы в этом списке нет", - сказал Митрофанов.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.