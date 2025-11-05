https://ria.ru/20251105/mitrofanov-2052952036.html
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что приоритетом для... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
максим митрофанов
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
максим митрофанов, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
