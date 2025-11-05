Рейтинг@Mail.ru
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях
Футбол
 
13:12 05.11.2025
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что приоритетом для... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
максим митрофанов
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Максим Митрофанов, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Генсек РФС прокомментировал возможность матчей сборной на нейтральных полях

Генсек РФС Митрофанов о нейтральных полях: наша задача - играть в своей стране

Генсек РФС Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что приоритетом для организации является разрешение играть официальные международные матчи на российских стадионах.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
«
"Давайте мы дождемся решения о допуске. Наша главная задача - это играть в своей стране, на своих стадионах. Все остальное подробно будем обсуждать и комментировать, когда будут конкретные решения", - сказал Митрофанов.
Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Садыгов приглашен на заседание КДК РФС по делу "Химок", заявил Григорьянц
5 ноября, 12:53
5 ноября, 12:53
 
Футбол, Максим Митрофанов, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
