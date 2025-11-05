Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025
17:42 05.11.2025
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина проинформировать членов Совбеза РФ об итогах визита в Китай. РИА Новости, 05.11.2025
2025
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай

Путин попросил Мишустина проинформировать членов Совбеза об итогах визита в КНР

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина проинформировать членов Совбеза РФ об итогах визита в Китай.
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин сообщил, что Мишустин подробно доложил ему о результатах поездки правительственной делегации в Китай.
"После завершения рассмотрения основных вопросов попросил бы Михаила Владимировича проинформировать об этом всех наших коллег", - сказал Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
