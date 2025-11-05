Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина проинформировать членов Совбеза РФ об итогах визита в Китай.

"После завершения рассмотрения основных вопросов попросил бы Михаила Владимировича проинформировать об этом всех наших коллег", - сказал Путин.