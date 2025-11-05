https://ria.ru/20251105/mishustin-2053027564.html
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай - РИА Новости, 05.11.2025
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина проинформировать членов Совбеза РФ об итогах визита в Китай. РИА Новости, 05.11.2025
россия
китай
владимир путин
михаил мишустин
политика
россия
китай
Россия, Китай, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
Путин попросил Мишустина проинформировать Совбез об итогах визита в Китай
Путин попросил Мишустина проинформировать членов Совбеза об итогах визита в КНР