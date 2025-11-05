Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 05.11.2025 (обновлено: 15:12 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/mishustin-2052980487.html
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России - РИА Новости, 05.11.2025
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поинтересовался у главы Роскачества Максима Протасова, как идет повышение конкурентоспособности продукции России после... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:08:00+03:00
2025-11-05T15:12:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
максим протасов
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
https://ria.ru/20251104/tszinpin-2052715263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, максим протасов, роскачество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Протасов, Роскачество
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России

Мишустин обсудил с Протасовым уход иностранных компаний из России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поинтересовался у главы Роскачества Максима Протасова, как идет повышение конкурентоспособности продукции России после ухода зарубежных компаний с российских рынков.
"Президент подчеркивал, что отечественные предприниматели активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают в том числе и экспортные направления. Что удалось сделать для повышения конкурентоспособности именно нашей продукции?" - спросил Мишустин во время встречи с Протасовым.
Премьер-министр также напомнил, что просил главу ведомства обратить внимание на продукцию, которая создается после ухода из России части иностранных компаний.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая
4 ноября, 06:58
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМаксим ПротасовРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала