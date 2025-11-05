https://ria.ru/20251105/mishustin-2052980487.html
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поинтересовался у главы Роскачества Максима Протасова, как идет повышение конкурентоспособности продукции России после... РИА Новости, 05.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин, максим протасов, роскачество
