СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
Биатлон
 
13:57 05.11.2025
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что организация и Минспорт России...
2025-11-05T13:57:00+03:00
2025-11-05T13:57:00+03:00
биатлон
виктор майгуров
союз биатлонистов россии (сбр)
зимние олимпийские игры 2026
2025
Новости
виктор майгуров, союз биатлонистов россии (сбр), зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Виктор Майгуров, Союз биатлонистов России (СБР), Зимние Олимпийские игры 2026
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров

Майгуров: СБР и Минспорт РФ продолжают бороться за допуск биатлонистов на Игры

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что организация и Минспорт России продолжают бороться за допуск российских атлетов на зимнюю Олимпиаду.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.
«
"На всех уровнях, и в Минспорте, и в Союзе биатлонистов России этот вопрос продолжают прорабатывать. Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации", - сказал Майгуров.
"Что касается Wildcard, то Международный олимпийский комитет сегодня занимает такую позицию, что право квалификационных мероприятий принадлежит IBU, которая придерживалась в последние три с половиной года одной позиции. Но, опять же, все действия, которые мы сегодня предпринимаем, с одной стороны, они нацелены на Олимпиаду, с другой стороны, мы понимаем, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается", - отметил Майгуров.
Функционер заявил, чем раньше российские биатлонисты вернутся в международный календарь, тем лучше.
"Основная наша международная деятельность и взаимодействие, которые мы осуществляем, нацелены на это", - добавил Майгуров.
Биатлон Виктор Майгуров Союз биатлонистов России (СБР) Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
