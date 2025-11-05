https://ria.ru/20251105/maygurov-2052964377.html
СБР и Минспорт РФ борются за допуск биатлонистов на Игры, заявил Майгуров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что организация и Минспорт России...
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что организация и Минспорт России продолжают бороться за допуск российских атлетов на зимнюю Олимпиаду.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.
«
"На всех уровнях, и в Минспорте, и в Союзе биатлонистов России этот вопрос продолжают прорабатывать. Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации", - сказал Майгуров.
"Что касается Wildcard, то Международный олимпийский комитет сегодня занимает такую позицию, что право квалификационных мероприятий принадлежит IBU, которая придерживалась в последние три с половиной года одной позиции. Но, опять же, все действия, которые мы сегодня предпринимаем, с одной стороны, они нацелены на Олимпиаду, с другой стороны, мы понимаем, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается", - отметил Майгуров
.
Функционер заявил, чем раньше российские биатлонисты вернутся в международный календарь, тем лучше.
"Основная наша международная деятельность и взаимодействие, которые мы осуществляем, нацелены на это", - добавил Майгуров.