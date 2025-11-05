Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/malgina-2053001937.html
Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена
Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена - РИА Новости, 05.11.2025
Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена
Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях в Донбассе, более 50... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:42:00+03:00
2025-11-05T16:42:00+03:00
в мире
финляндия
донбасс
россия
воислав торден (ян петровский)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996636365_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_26838a9440c3b53da9a505bd68097af0.jpg
https://ria.ru/20250530/torden-2019907539.html
https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html
финляндия
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996636365_170:0:1190:765_1920x0_80_0_0_aa4cbd68ee890a723922cac700f056ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, донбасс, россия, воислав торден (ян петровский)
В мире, Финляндия, Донбасс, Россия, Воислав Торден (Ян Петровский)
Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена

Мальгина: россиянина Тордена более 50 суток держат в карцере в Финляндии

© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : соцсети
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях в Донбассе, более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Защита Тордена подала апелляцию на приговор о пожизненном заключении
30 мая, 09:39
"В настоящий момент на Воислава Тордена оказывается невероятное для тюремной системы Финляндии психо-физиологическое давление. Его уже более 50 суток держат в карцере и этот режим продлили еще на 30 дней", - сказала Мальгина.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза. В МИД РФ ранее заявили РИА Новости, что у России остаются юридические меры для обеспечения права на справедливый суд, если приговор в Финляндии в отношении россиянина Тордена вступит в силу.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена
14 марта, 14:22
 
В миреФинляндияДонбассРоссияВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала