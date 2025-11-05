Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях в Донбассе, более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.

Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.