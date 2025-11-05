Адвокат рассказала о содержании осужденного в Финляндии россиянина Тордена

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях в Донбассе, более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
"В настоящий момент на Воислава Тордена оказывается невероятное для тюремной системы Финляндии психо-физиологическое давление. Его уже более 50 суток держат в карцере и этот режим продлили еще на 30 дней", - сказала Мальгина.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза. В МИД РФ ранее заявили РИА Новости, что у России остаются юридические меры для обеспечения права на справедливый суд, если приговор в Финляндии в отношении россиянина Тордена вступит в силу.
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
