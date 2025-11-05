Глава МАГАТЭ заявил, что ядерные испытания ослабляют мир и безопасность

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире французского телеканала LCI на фоне намерения США проводить ядерные испытания, что подобные действия ослабляют мир и международную безопасность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Это ослабление системы мира... Это ослабление мира и международной безопасности, это проявление глубокого недуга. И поэтому нужно попробовать две вещи: защитить режим нераспространения и вновь дать ООН роль в поддержании мира и международной безопасности", - заявил Гросси в ответ на просьбу прокомментировать информацию о распоряжении Трампа.
Во вторник 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии, сообщило, что США 5 ноября по московскому времени проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.