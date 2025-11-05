Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ заявил, что ядерные испытания ослабляют мир и безопасность - РИА Новости, 05.11.2025
03:22 05.11.2025 (обновлено: 03:23 05.11.2025)
Глава МАГАТЭ заявил, что ядерные испытания ослабляют мир и безопасность
Глава МАГАТЭ заявил, что ядерные испытания ослабляют мир и безопасность
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, калифорния, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, оон
В мире, США, Калифорния, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН
Глава МАГАТЭ заявил, что ядерные испытания ослабляют мир и безопасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в эфире французского телеканала LCI на фоне намерения США проводить ядерные испытания, что подобные действия ослабляют мир и международную безопасность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
"Это ослабление системы мира... Это ослабление мира и международной безопасности, это проявление глубокого недуга. И поэтому нужно попробовать две вещи: защитить режим нераспространения и вновь дать ООН роль в поддержании мира и международной безопасности", - заявил Гросси в ответ на просьбу прокомментировать информацию о распоряжении Трампа.
Во вторник 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии, сообщило, что США 5 ноября по московскому времени проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.
В миреСШАКалифорнияРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭООН
 
 
