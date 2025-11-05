Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ

ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Ограбившие музей Лувр могли действовать по заказу иностранцев, сообщает газета Ограбившие музей Лувр могли действовать по заказу иностранцев, сообщает газета Parisien со ссылкой на одного из подозреваемых.

По данным газеты, двое подозреваемых - Абдулай Н. и Айед Г. - на допросе заявили о том, что действовали по заказу.

"Эта версия о ручонках, управляемых преступной организацией, была также выдвинута его (Абдулая Н.) предполагаемым сообщником Айедом Г., другим мужчиной, подозреваемым в проникновении в (зал Лувра - ред.) Галерею Аполлона. Он упомянул о возможном заказчике за рубежом, не называя имени", - сказано в статье.

Абдулай Н. также указал, что действовал по заказу неизвестных лиц.

Кроме того, один из мужчин заявил следователям, что не знает, что грабит Лувр . Он считал, что музей находится только со стороны известной пирамиды. Второй предполагал, что грабит учреждение, в котором в воскресенье никого не будет.

"Очевидно, что оба подозреваемых не являются организаторами ограбления, а лишь звеньями сложной цепи. Полицейские все еще изучают все версии, касающиеся сети, действующей за кулисами: организованная преступность, сеть по торговле произведениями искусства или даже сочетание того и другого", - сказано в статье.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

По словам прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.