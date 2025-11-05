Рейтинг@Mail.ru
13:38 05.11.2025 (обновлено: 13:50 05.11.2025)
Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ
Лувр могли ограбить по заказу иностранцев, пишут СМИ
Ограбившие музей Лувр могли действовать по заказу иностранцев, сообщает газета Parisien со ссылкой на одного из подозреваемых. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:38:00+03:00
2025-11-05T13:50:00+03:00
в мире
париж
лувр
министерство внутренних дел франции
в мире, париж, лувр, министерство внутренних дел франции
В мире, Париж, Лувр, Министерство внутренних дел Франции
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтеклянная пирамида над входом в Лувр
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Ограбившие музей Лувр могли действовать по заказу иностранцев, сообщает газета Parisien со ссылкой на одного из подозреваемых.
По данным газеты, двое подозреваемых - Абдулай Н. и Айед Г. - на допросе заявили о том, что действовали по заказу.
"Эта версия о ручонках, управляемых преступной организацией, была также выдвинута его (Абдулая Н.) предполагаемым сообщником Айедом Г., другим мужчиной, подозреваемым в проникновении в (зал Лувра - ред.) Галерею Аполлона. Он упомянул о возможном заказчике за рубежом, не называя имени", - сказано в статье.
Абдулай Н. также указал, что действовал по заказу неизвестных лиц.
Кроме того, один из мужчин заявил следователям, что не знает, что грабит Лувр. Он считал, что музей находится только со стороны известной пирамиды. Второй предполагал, что грабит учреждение, в котором в воскресенье никого не будет.
"Очевидно, что оба подозреваемых не являются организаторами ограбления, а лишь звеньями сложной цепи. Полицейские все еще изучают все версии, касающиеся сети, действующей за кулисами: организованная преступность, сеть по торговле произведениями искусства или даже сочетание того и другого", - сказано в статье.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес в свою очередь допустил, что украденные из парижского Лувра украшения уже могли быть проданы за границу, но выразил уверенность в том, что властям удастся их вернуть.
