В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета - РИА Новости, 05.11.2025
02:57 05.11.2025
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета - РИА Новости, 05.11.2025
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета
В мэрии американского города Луисвилл сообщили телеканалу NBC в среду о пострадавших в крушении грузового самолета MD-11 при вылете из аэропорта города. РИА Новости, 05.11.2025
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета

Пострадавшие в авиакатастрофе в Луисвилле получили множественные травмы

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. В мэрии американского города Луисвилл сообщили телеканалу NBC в среду о пострадавших в крушении грузового самолета MD-11 при вылете из аэропорта города.
"Он разбился при взлёте. Множественные травмы", - сообщила пресс-секретарь мэрии Эллисон Мартин.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS ранее заявила, что на борту самолета было три члена экипажа.
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Разбившийся в США самолет MD-11 потерпел крушение после вылета
