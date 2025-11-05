https://ria.ru/20251105/luisvill-2052869736.html
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета
В мэрии Луисвилла сообщили о пострадавших в крушении грузового самолета
В мэрии американского города Луисвилл сообщили телеканалу NBC в среду о пострадавших в крушении грузового самолета MD-11 при вылете из аэропорта города.
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости.
В мэрии американского города Луисвилл сообщили телеканалу NBC
в среду о пострадавших в крушении грузового самолета MD-11 при вылете из аэропорта города.
"Он разбился при взлёте. Множественные травмы", - сообщила пресс-секретарь мэрии Эллисон Мартин.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла.
Компания UPS
ранее заявила, что на борту самолета было три члена экипажа.