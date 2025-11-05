Рейтинг@Mail.ru
В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/livan-2052992060.html
В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке
В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.11.2025
В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент и экс-министр обороны США Дик Чейни запомнился как главный "архитектор войн" на Ближнем Востоке, отличавшийся особой жестокостью,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:06:00+03:00
2025-11-05T16:06:00+03:00
в мире
сша
ирак
ближний восток
джордж буш (младший)
аднан мансур
саддам хусейн
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052833050_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0df4d04216ba07afa650656c88543b59.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048081701.html
https://ria.ru/20251104/kipr-2052774737.html
https://ria.ru/20251017/kaddafi-2048930278.html
сша
ирак
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052833050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a578a9f38f51056cf3a0769c9efa315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, ближний восток, джордж буш (младший), аднан мансур, саддам хусейн, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Ирак, Ближний Восток, Джордж Буш (младший), Аднан Мансур, Саддам Хусейн, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке

В Ливане вспомнили о Дике Чейни как об архитекторе войн на Ближнем Востоке

© AP Photo / Kamran JebreiliБывший вице-президент США Дик Чейни
Бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бывший вице-президент США Дик Чейни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший вице-президент и экс-министр обороны США Дик Чейни запомнился как главный "архитектор войн" на Ближнем Востоке, отличавшийся особой жестокостью, рассказали РИА Новости ливанские политики.
"Дика Чейни можно назвать архитектором войн на Ближнем Востоке и ключевым участником разрушения Ирака и разграбления его ресурсов. С его смертью мир потерял военного преступника, и человечество станет безопаснее без него и ему подобных", - сказал ливанский депутат Мухаммад Хаваджа, член парламентского блока "Развитие и освобождение".
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ближний Восток не должен страдать от войн, указано в декларации
14 октября, 00:19
Депутат при этом подчеркнул, что внешняя политика США не определяется отдельными людьми.
"Чейни был частью комплексной системы, управляемой глубинным государством, основанной на преступных принципах, но он был одним из самых жестоких", - считает политик.
По словам Хаваджи, Чейни выделялся умением влиять на принятие решений, особенно в администрации экс-главы США Джорджа Буша-младшего, "где он навязывал свою волю президенту, известному своей низкой компетентностью".
Бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Чейни "был частью узкого круга лиц, определявших американскую внешнюю политику".
По словам экс-министра, период Чейни был "насыщен событиями и американским вмешательством на Ближнем Востоке", в числе которых война в Афганистане после 11 сентября и принятие решения о вторжении США в Ирак для свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Он также отметил, что политика США "не зависит от одного человека и определяется интересами Вашингтона".
Никос Христодулидис - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Президент Кипра предложил создать аналог НАТО или ОБСЕ на Ближнем Востоке
4 ноября, 14:35
Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца. Он занимал пост вице-президента США при президенте Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год и считался одним из наиболее влиятельных членов администрации. Он сыграл ключевую роль в формировании американской внешней политики после терактов 11 сентября 2001 года, включая решения о военных операциях в Афганистане и Ираке.
До этого Чейни возглавлял Пентагон при президенте США Джордже Буше-старшем, координируя операцию "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году, и представлял штат Вайоминг в конгрессе. После ухода из политики он занимался аналитической деятельностью и оставался одной из наиболее заметных фигур Республиканской партии.
Чейни также был одним из главных сторонников программы ЦРУ по применению "усиленных методов допроса" подозреваемых в терроризме, введенной после 11 сентября. Эти методы, включая имитацию утопления, позднее были признаны пытками в отчете сената США 2014 года, однако сам Чейни неизменно защищал их, утверждая, что они "спасли жизни американцев".
Ганнибал Каддафи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Ливанский суд постановил освободить сына Каддафи под залог
17 октября, 16:44
 
В миреСШАИракБлижний ВостокДжордж Буш (младший)Аднан МансурСаддам ХусейнМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала