В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке

"Чейни был частью комплексной системы, управляемой глубинным государством, основанной на преступных принципах, но он был одним из самых жестоких", - считает политик.

Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца. Он занимал пост вице-президента США при президенте Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год и считался одним из наиболее влиятельных членов администрации. Он сыграл ключевую роль в формировании американской внешней политики после терактов 11 сентября 2001 года, включая решения о военных операциях в Афганистане и Ираке.