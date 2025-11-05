В Ливане назвали Дика Чейни архитектором войн на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший вице-президент и экс-министр обороны США Дик Чейни запомнился как главный "архитектор войн" на Ближнем Востоке, отличавшийся особой жестокостью, рассказали РИА Новости ливанские политики.
"Дика Чейни можно назвать архитектором войн на Ближнем Востоке и ключевым участником разрушения Ирака и разграбления его ресурсов. С его смертью мир потерял военного преступника, и человечество станет безопаснее без него и ему подобных", - сказал ливанский депутат Мухаммад Хаваджа, член парламентского блока "Развитие и освобождение".
Депутат при этом подчеркнул, что внешняя политика США не определяется отдельными людьми.
"Чейни был частью комплексной системы, управляемой глубинным государством, основанной на преступных принципах, но он был одним из самых жестоких", - считает политик.
По словам Хаваджи, Чейни выделялся умением влиять на принятие решений, особенно в администрации экс-главы США Джорджа Буша-младшего, "где он навязывал свою волю президенту, известному своей низкой компетентностью".
Бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Чейни "был частью узкого круга лиц, определявших американскую внешнюю политику".
По словам экс-министра, период Чейни был "насыщен событиями и американским вмешательством на Ближнем Востоке", в числе которых война в Афганистане после 11 сентября и принятие решения о вторжении США в Ирак для свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Он также отметил, что политика США "не зависит от одного человека и определяется интересами Вашингтона".
Чейни скончался в возрасте 84 лет из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца. Он занимал пост вице-президента США при президенте Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год и считался одним из наиболее влиятельных членов администрации. Он сыграл ключевую роль в формировании американской внешней политики после терактов 11 сентября 2001 года, включая решения о военных операциях в Афганистане и Ираке.
До этого Чейни возглавлял Пентагон при президенте США Джордже Буше-старшем, координируя операцию "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году, и представлял штат Вайоминг в конгрессе. После ухода из политики он занимался аналитической деятельностью и оставался одной из наиболее заметных фигур Республиканской партии.
Чейни также был одним из главных сторонников программы ЦРУ по применению "усиленных методов допроса" подозреваемых в терроризме, введенной после 11 сентября. Эти методы, включая имитацию утопления, позднее были признаны пытками в отчете сената США 2014 года, однако сам Чейни неизменно защищал их, утверждая, что они "спасли жизни американцев".
