Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы втрое увеличили экспортную выручку

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года объем экспортных поставок изделий резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" составил порядка 1 миллиарда рублей, что выше в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает высокотехнологичные предприятия. Благодаря этому компании увеличивают объемы производимой продукции, что позволяет им не только внедрять свои разработки в отечественную экономику, но и экспортировать их в другие страны", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Заместитель мэра добавил, что за январь-июнь текущего года резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” отгрузили за рубеж продукцию на сумму около 1 миллиарда рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. За все время деятельности в особой экономической зоне столицы объем их экспортной выручки превысил 8,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что наибольший объем выручки от экспорта за первые шесть месяцев 2025 года – 652 миллиона рублей – показала компания "Нанотехнологический центр композитов", которая выпускает изделия из новых материалов. Продукция компании востребована в строительстве и реконструкции крупных инфраструктурных объектов. Свои изделия предприятие в этом году отправило в Бангладеш, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Другой резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" отгрузил в 2025 году в КНР интегральные электронные схемы на сумму 137 миллионов рублей. Еще одно предприятие реализовало в ОАЭ проект поставки высокотехнологичного досмотрового оборудования.

Кроме того, в странах СНГ также востребованы медицинские изделия компаний столичной особой экономической зоны – укладки врача скорой помощи, известные как оранжевые чемоданчики от предприятия "Медплант". В них содержится все необходимое для оказания первой медицинской помощи. В январе-июне этого года оборудование экспортировалось в Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и оборудование для хранения эндоскопов поставлялись в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан еще одним резидентом ОЭЗ Москвы – "ТЗМОИ".

Также в других странах пользуется спросом образовательная продукция, изготавливаемая в Москве. Например, компания "Некс-Т" выпускает интерактивные комплексы, цифровые парты, навигационные стойки, проекторы, детские столы и другое интерактивное оборудование. Ресурсные центры, школы и библиотеки в Киргизии, Таджикистане и Монголии уже оснащены изделиями предприятия, а в настоящее время ведется реализация поставок интерактивных панелей в Сербию и Казахстан.

Помощь московским экспортноориентированным предприятиям оказывает Центр "Моспром". Он предлагает системную поддержку столичным компаниям на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.