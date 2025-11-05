Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы втрое увеличили экспортную выручку

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года объем экспортных поставок изделий резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" составил порядка 1 миллиарда рублей, что выше в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает высокотехнологичные предприятия. Благодаря этому компании увеличивают объемы производимой продукции, что позволяет им не только внедрять свои разработки в отечественную экономику, но и экспортировать их в другие страны", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Заместитель мэра добавил, что за январь-июнь текущего года резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” отгрузили за рубеж продукцию на сумму около 1 миллиарда рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. За все время деятельности в особой экономической зоне столицы объем их экспортной выручки превысил 8,1 миллиарда рублей.
Отмечается, что наибольший объем выручки от экспорта за первые шесть месяцев 2025 года – 652 миллиона рублей – показала компания "Нанотехнологический центр композитов", которая выпускает изделия из новых материалов. Продукция компании востребована в строительстве и реконструкции крупных инфраструктурных объектов. Свои изделия предприятие в этом году отправило в Бангладеш, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Другой резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" отгрузил в 2025 году в КНР интегральные электронные схемы на сумму 137 миллионов рублей. Еще одно предприятие реализовало в ОАЭ проект поставки высокотехнологичного досмотрового оборудования.
Кроме того, в странах СНГ также востребованы медицинские изделия компаний столичной особой экономической зоны – укладки врача скорой помощи, известные как оранжевые чемоданчики от предприятия "Медплант". В них содержится все необходимое для оказания первой медицинской помощи. В январе-июне этого года оборудование экспортировалось в Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины и оборудование для хранения эндоскопов поставлялись в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан еще одним резидентом ОЭЗ Москвы – "ТЗМОИ".
Также в других странах пользуется спросом образовательная продукция, изготавливаемая в Москве. Например, компания "Некс-Т" выпускает интерактивные комплексы, цифровые парты, навигационные стойки, проекторы, детские столы и другое интерактивное оборудование. Ресурсные центры, школы и библиотеки в Киргизии, Таджикистане и Монголии уже оснащены изделиями предприятия, а в настоящее время ведется реализация поставок интерактивных панелей в Сербию и Казахстан.
Помощь московским экспортноориентированным предприятиям оказывает Центр "Моспром". Он предлагает системную поддержку столичным компаниям на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.
Ранее Ликсутов сообщил, что представители шести столичных предприятий, являющихся экспортно ориентированными, показали продукцию зарубежным контрагентам на бизнес-миссии в Эль-Кувейте. Они поучаствовали в более чем 60 встречах с возможными зарубежными контрагентами.
