"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Ремейк финала 2020 года с мюнхенской "Баварией" завершился заслуженным проигрышем парижан. В другом матче вторника мы увидели повторение финала-2022: "Ливерпуль" в родных стенах принимал мадридский "Реал" и приятно удивил. Об этом и других противостояниях яркого вечера рассказываем в традиционном обзоре РИА Новости Спорт.

Париж боролся, но капитулировал

Год назад команды тоже встречались на старте главного клубного турнира Старого Света, и тогда "ПСЖ" проиграл, а ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Наш голкипер тот матч с немцами провалил и больше в ЛЧ за французов не играл. Даже несмотря на уход Джанлуиджи Доннаруммы из "ПСЖ", Матвей так и не стал первым номером лучшего клуба Европы. Луис Энрике верит теперь в не самого надежного Люка Шевалье, а Сафонов раз за разом остается на скамейке запасных.

Не без грусти отметим: основной вратарь сборной России еще не провел ни одного матча за столичный клуб в сезоне-2025/26.

Теперь о событиях на поле и о том, почему этот матч ни в коем случае нельзя было пропускать. Действующие победители ЛЧ против немецкой машины, не теряющей очки на протяжении 15 (!) матчей с начала сезона. Также это была встреча лидеров турнирной таблицы: оба гранда имели девять очков после трех матчей и +10 разницы забитых/пропущенных мячей ("Бавария" шла второй из-за дополнительного показателя).

И "ПСЖ" проиграл. Проиграл по делу, вчистую уступив великолепным мюнхенцам на своем поле. Чемпионам сразу стало плохо: пропустили на четвертой минуте, на экваторе первого тайма потеряли из-за травмы обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, на 32-й Луис Диас оформил дубль после грубой ошибки капитана Маркиньоса. А прямо перед перерывом хозяева потеряли еще и Ашрафа Хакими, под которого прыгнул двумя ногами автор забитых мячей. Заплакавшего от боли марокканца пришлось менять, а Диасу показали прямую красную карточку после просмотра VAR.

Однако ни игра в большинстве, ни поддержка фанатов Париж от поражения не спасли. Во втором тайме Мануэль Нойер сотворил пару отличных сейвов и пропустил всего раз от Жуана Невеша — безупречная "Бавария" выстояла и скинула оступившихся парижан с первой строчки.

© Getty Images / picture alliance Футболисты "Баварии" © Getty Images / picture alliance Футболисты "Баварии"

"Ливерпуль" творит сенсацию

"Красных" страшно лихорадило весь октябрь. Ливерпульцы разорвали трансферный рынок прошлым летом, и что теперь показывают парни Арне Слота? Шесть поражений в восьми последних матчах. Тренер не сомневается, что это связано с перегруженным графиком. Но неужели у других топ-клубов Европы календарь лучше? Оправдание так себе.

Сегодня "Ливерпуль" мог пробить дно еще сильнее. К чемпионам Англии на "Энфилд" приехал классно играющий "Реал" с бывшим мерсисайдцем Трентом Александр-Арнольдом, который ушел из стана "красных" как раз в "королевский клуб". Новоиспеченного мадридца быстро разлюбили в Ливерпуле и готовили ему "теплый" прием (освистывать англичанина стали еще до старта вторничного матча, на разминке).

Магия "Энфилда" подействовала не только на Трента. "Красные" преобразились и выдали шикарный матч, в котором мадридцев должен был ждать разгром… Но Тибо Куртуа, как и в финале трехлетней давности, творил чудеса в воротах. Так что все ограничилось одним голом Алексиса Макаллистера — как и парижане, "сливочные" впервые проиграли в нынешнем розыгрыше ЛЧ и обнулили шестиматчевую победную серию.

© Getty Images / Mateo Villalba Алексис Макаллистер © Getty Images / Mateo Villalba Алексис Макаллистер

Успех Головина и меткость "пушкарей"

Тем временем "Монако" Александра Головина слетал в Норвегию, где одолел "Будё-Глимт" Никиты Хайкина (1:0) и добыл первую победу в этом розыгрыше ЛЧ.

В другом матче игрового дня лондонский "Арсенал" с 15-летним школьником в составе на выезде разгромил пражскую "Славию" со счетом 3:0. "Канониры" проводят шикарную еврокампанию — у них 12 очков из 12 возможных. Ранее коллектив Микеля Артеты стал первым английским клубом, одержавшим шесть сухих побед за месяц.

Мадридский "Атлетико" после разгрома от "Арсенала" реабилитировался. "Матрасники" победили на своем поле бельгийский "Юнион" благодаря голам Хулиана Альвареса, Конора Галлахера и Маркоса Льоренте (3:1).

"Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне разгромил "Копенгаген" — 4:0.

Итальянский "Наполи" разошелся миром с немецким "Айнтрахтом". Большая редкость для ЛЧ, но встреча в Неаполе завершилась без голов.

Другой представитель Серии А "Ювентус", который возглавил экс-тренер "Зенита" Лучано Спалетти, не смог в Турине победить "Спортинг" из Португалии (1:1).

С аналогичным счетом закончилась встреча греческого "Олимпиакоса" и нидердандского ПСВ.

