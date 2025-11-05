Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:17 05.11.2025 (обновлено: 01:55 05.11.2025)
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд? - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
лига чемпионов уефа
бавария
реал мадрид
РИА Новости Спорт
1920
1080
true
1920
1440
true
лига чемпионов уефа, бавария, реал мадрид, ливерпуль, пари сен-жермен (псж), александр головин, никита хайкин, монако, арсенал (лондон), олимпиакос (пирей), псв, атлетико (мадрид), тоттенхэм хотспур, копенгаген, наполи, айнтрахт (франкфурт), ювентус, спортинг (лиссабон), славия, будё-глимт, михаил хайкин, матвей сафонов, ашраф хакими, алексис макаллистер, тибо куртуа, люка шевалье
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Лига чемпионов УЕФА, Бавария, Реал Мадрид, Ливерпуль, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Александр Головин, Никита Хайкин, Монако, Арсенал (Лондон), Олимпиакос (Пирей), ПСВ, Атлетико (Мадрид), Тоттенхэм Хотспур, Копенгаген, Наполи, Айнтрахт (Франкфурт), Ювентус, Спортинг (Лиссабон), Славия, Будё-Глимт, Михаил Хайкин, Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Алексис Макаллистер, Тибо Куртуа, Люка Шевалье
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?

"Бавария" победила "Пари Сен-Жермен" в выездном матче Лиги чемпионов

© Getty Images / picture allianceГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Ремейк финала 2020 года с мюнхенской "Баварией" завершился заслуженным проигрышем парижан. В другом матче вторника мы увидели повторение финала-2022: "Ливерпуль" в родных стенах принимал мадридский "Реал" и приятно удивил. Об этом и других противостояниях яркого вечера рассказываем в традиционном обзоре РИА Новости Спорт.

Париж боролся, но капитулировал

Год назад команды тоже встречались на старте главного клубного турнира Старого Света, и тогда "ПСЖ" проиграл, а ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Наш голкипер тот матч с немцами провалил и больше в ЛЧ за французов не играл. Даже несмотря на уход Джанлуиджи Доннаруммы из "ПСЖ", Матвей так и не стал первым номером лучшего клуба Европы. Луис Энрике верит теперь в не самого надежного Люка Шевалье, а Сафонов раз за разом остается на скамейке запасных.
Не без грусти отметим: основной вратарь сборной России еще не провел ни одного матча за столичный клуб в сезоне-2025/26.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Теперь о событиях на поле и о том, почему этот матч ни в коем случае нельзя было пропускать. Действующие победители ЛЧ против немецкой машины, не теряющей очки на протяжении 15 (!) матчей с начала сезона. Также это была встреча лидеров турнирной таблицы: оба гранда имели девять очков после трех матчей и +10 разницы забитых/пропущенных мячей ("Бавария" шла второй из-за дополнительного показателя).
И "ПСЖ" проиграл. Проиграл по делу, вчистую уступив великолепным мюнхенцам на своем поле. Чемпионам сразу стало плохо: пропустили на четвертой минуте, на экваторе первого тайма потеряли из-за травмы обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, на 32-й Луис Диас оформил дубль после грубой ошибки капитана Маркиньоса. А прямо перед перерывом хозяева потеряли еще и Ашрафа Хакими, под которого прыгнул двумя ногами автор забитых мячей. Заплакавшего от боли марокканца пришлось менять, а Диасу показали прямую красную карточку после просмотра VAR.
Однако ни игра в большинстве, ни поддержка фанатов Париж от поражения не спасли. Во втором тайме Мануэль Нойер сотворил пару отличных сейвов и пропустил всего раз от Жуана Невеша — безупречная "Бавария" выстояла и скинула оступившихся парижан с первой строчки.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
1 : 2
Бавария
74‎’‎ • Жуан Невеш
(Ли Кан Ин)
04‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
32‎’‎ • Луис Диас
Календарь Турнирная таблица История встреч
© Getty Images / picture allianceФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Футболисты "Баварии"

"Ливерпуль" творит сенсацию

"Красных" страшно лихорадило весь октябрь. Ливерпульцы разорвали трансферный рынок прошлым летом, и что теперь показывают парни Арне Слота? Шесть поражений в восьми последних матчах. Тренер не сомневается, что это связано с перегруженным графиком. Но неужели у других топ-клубов Европы календарь лучше? Оправдание так себе.
Сегодня "Ливерпуль" мог пробить дно еще сильнее. К чемпионам Англии на "Энфилд" приехал классно играющий "Реал" с бывшим мерсисайдцем Трентом Александр-Арнольдом, который ушел из стана "красных" как раз в "королевский клуб". Новоиспеченного мадридца быстро разлюбили в Ливерпуле и готовили ему "теплый" прием (освистывать англичанина стали еще до старта вторничного матча, на разминке).
Магия "Энфилда" подействовала не только на Трента. "Красные" преобразились и выдали шикарный матч, в котором мадридцев должен был ждать разгром… Но Тибо Куртуа, как и в финале трехлетней давности, творил чудеса в воротах. Так что все ограничилось одним голом Алексиса Макаллистера — как и парижане, "сливочные" впервые проиграли в нынешнем розыгрыше ЛЧ и обнулили шестиматчевую победную серию.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
1 : 0
Реал Мадрид
61‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Доминик Собослаи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
© Getty Images / Mateo VillalbaАлексис Макаллистер
Алексис Макаллистер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Mateo Villalba
Алексис Макаллистер

Успех Головина и меткость "пушкарей"

  • Тем временем "Монако" Александра Головина слетал в Норвегию, где одолел "Будё-Глимт" Никиты Хайкина (1:0) и добыл первую победу в этом розыгрыше ЛЧ.
  • В другом матче игрового дня лондонский "Арсенал" с 15-летним школьником в составе на выезде разгромил пражскую "Славию" со счетом 3:0. "Канониры" проводят шикарную еврокампанию — у них 12 очков из 12 возможных. Ранее коллектив Микеля Артеты стал первым английским клубом, одержавшим шесть сухих побед за месяц.
  • Мадридский "Атлетико" после разгрома от "Арсенала" реабилитировался. "Матрасники" победили на своем поле бельгийский "Юнион" благодаря голам Хулиана Альвареса, Конора Галлахера и Маркоса Льоренте (3:1).
  • "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне разгромил "Копенгаген" — 4:0.
  • Итальянский "Наполи" разошелся миром с немецким "Айнтрахтом". Большая редкость для ЛЧ, но встреча в Неаполе завершилась без голов.
  • Другой представитель Серии А "Ювентус", который возглавил экс-тренер "Зенита" Лучано Спалетти, не смог в Турине победить "Спортинг" из Португалии (1:1).
  • С аналогичным счетом закончилась встреча греческого "Олимпиакоса" и нидердандского ПСВ.

Какие матчи ЛЧ пройдут в среду?

  • "Пафос" — "Вильярреал";
  • "Карабах" — "Челси";
  • "Ньюкасл" — "Атлетик";
  • "Аякс" — "Галатасарай";
  • "Марсель" — "Аталанта";
  • "Бенфика" — "Байер";
  • "Брюгге" — "Барселона";
  • "Интер" — "Кайрат";
  • "Манчестер Сити" — "Боруссия".
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоЛига чемпионов 2025-2026БаварияРеал МадридЛиверпульПари Сен-Жермен (ПСЖ)Александр ГоловинНикита ХайкинМонакоАрсенал (Лондон)Олимпиакос (Пирей)ПСВАтлетико (Мадрид)Тоттенхэм ХотспурКопенгагенНаполиАйнтрахт (Франкфурт)ЮвентусСпортинг (Лиссабон)СлавияБудё-ГлимтМихаил ХайкинМатвей СафоновАшраф ХакимиАлексис МакаллистерТибо КуртуаЛюка Шевалье
 
Версия 2023.1 Beta
