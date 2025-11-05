"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Ремейк финала 2020 года с мюнхенской "Баварией" завершился заслуженным проигрышем парижан. В другом матче вторника мы увидели повторение финала-2022: "Ливерпуль" в родных стенах принимал мадридский "Реал" и приятно удивил. Об этом и других противостояниях яркого вечера рассказываем в традиционном обзоре РИА Новости Спорт.
Париж боролся, но капитулировал
Год назад команды тоже встречались на старте главного клубного турнира Старого Света, и тогда "ПСЖ" проиграл, а ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Наш голкипер тот матч с немцами провалил и больше в ЛЧ за французов не играл. Даже несмотря на уход Джанлуиджи Доннаруммы из "ПСЖ", Матвей так и не стал первым номером лучшего клуба Европы. Луис Энрике верит теперь в не самого надежного Люка Шевалье, а Сафонов раз за разом остается на скамейке запасных.
Не без грусти отметим: основной вратарь сборной России еще не провел ни одного матча за столичный клуб в сезоне-2025/26.
Сафонов покинет "ПСЖ" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
18 октября, 09:28
Теперь о событиях на поле и о том, почему этот матч ни в коем случае нельзя было пропускать. Действующие победители ЛЧ против немецкой машины, не теряющей очки на протяжении 15 (!) матчей с начала сезона. Также это была встреча лидеров турнирной таблицы: оба гранда имели девять очков после трех матчей и +10 разницы забитых/пропущенных мячей ("Бавария" шла второй из-за дополнительного показателя).
И "ПСЖ" проиграл. Проиграл по делу, вчистую уступив великолепным мюнхенцам на своем поле. Чемпионам сразу стало плохо: пропустили на четвертой минуте, на экваторе первого тайма потеряли из-за травмы обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, на 32-й Луис Диас оформил дубль после грубой ошибки капитана Маркиньоса. А прямо перед перерывом хозяева потеряли еще и Ашрафа Хакими, под которого прыгнул двумя ногами автор забитых мячей. Заплакавшего от боли марокканца пришлось менять, а Диасу показали прямую красную карточку после просмотра VAR.
Однако ни игра в большинстве, ни поддержка фанатов Париж от поражения не спасли. Во втором тайме Мануэль Нойер сотворил пару отличных сейвов и пропустил всего раз от Жуана Невеша — безупречная "Бавария" выстояла и скинула оступившихся парижан с первой строчки.
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
© Getty Images / picture allianceФутболисты "Баварии"
© Getty Images / picture alliance
Футболисты "Баварии"
"Ливерпуль" творит сенсацию
"Красных" страшно лихорадило весь октябрь. Ливерпульцы разорвали трансферный рынок прошлым летом, и что теперь показывают парни Арне Слота? Шесть поражений в восьми последних матчах. Тренер не сомневается, что это связано с перегруженным графиком. Но неужели у других топ-клубов Европы календарь лучше? Оправдание так себе.
Сегодня "Ливерпуль" мог пробить дно еще сильнее. К чемпионам Англии на "Энфилд" приехал классно играющий "Реал" с бывшим мерсисайдцем Трентом Александр-Арнольдом, который ушел из стана "красных" как раз в "королевский клуб". Новоиспеченного мадридца быстро разлюбили в Ливерпуле и готовили ему "теплый" прием (освистывать англичанина стали еще до старта вторничного матча, на разминке).
Магия "Энфилда" подействовала не только на Трента. "Красные" преобразились и выдали шикарный матч, в котором мадридцев должен был ждать разгром… Но Тибо Куртуа, как и в финале трехлетней давности, творил чудеса в воротах. Так что все ограничилось одним голом Алексиса Макаллистера — как и парижане, "сливочные" впервые проиграли в нынешнем розыгрыше ЛЧ и обнулили шестиматчевую победную серию.
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
© Getty Images / Mateo VillalbaАлексис Макаллистер
© Getty Images / Mateo Villalba
Алексис Макаллистер
Успех Головина и меткость "пушкарей"
- Тем временем "Монако" Александра Головина слетал в Норвегию, где одолел "Будё-Глимт" Никиты Хайкина (1:0) и добыл первую победу в этом розыгрыше ЛЧ.
- В другом матче игрового дня лондонский "Арсенал" с 15-летним школьником в составе на выезде разгромил пражскую "Славию" со счетом 3:0. "Канониры" проводят шикарную еврокампанию — у них 12 очков из 12 возможных. Ранее коллектив Микеля Артеты стал первым английским клубом, одержавшим шесть сухих побед за месяц.
- Мадридский "Атлетико" после разгрома от "Арсенала" реабилитировался. "Матрасники" победили на своем поле бельгийский "Юнион" благодаря голам Хулиана Альвареса, Конора Галлахера и Маркоса Льоренте (3:1).
- "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне разгромил "Копенгаген" — 4:0.
- Итальянский "Наполи" разошелся миром с немецким "Айнтрахтом". Большая редкость для ЛЧ, но встреча в Неаполе завершилась без голов.
- Другой представитель Серии А "Ювентус", который возглавил экс-тренер "Зенита" Лучано Спалетти, не смог в Турине победить "Спортинг" из Португалии (1:1).
- С аналогичным счетом закончилась встреча греческого "Олимпиакоса" и нидердандского ПСВ.
Какие матчи ЛЧ пройдут в среду?
- "Пафос" — "Вильярреал";
- "Карабах" — "Челси";
- "Ньюкасл" — "Атлетик";
- "Аякс" — "Галатасарай";
- "Марсель" — "Аталанта";
- "Бенфика" — "Байер";
- "Брюгге" — "Барселона";
- "Интер" — "Кайрат";
- "Манчестер Сити" — "Боруссия".