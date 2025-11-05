Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:08 05.11.2025
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева и отметил его незабываемый вклад в развитие... РИА Новости, 05.11.2025
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Юрий Николаев
Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева и отметил его незабываемый вклад в развитие отечественного телевидения.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Александровича Николаева… Российская культура и наше общество понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки", - говорится в послании министра, опубликованном на сайте МИД.
Глава ведомства отметил, что Николаев, талантливый и яркий телеведущий, внес незабываемый личный вклад в развитие отечественного телевидения.
"Не одно поколение телезрителей на пространстве Русского мира выросло на его искренних, добрых семейных и детских передачах. Особо хотел бы отметить такую душевную телепрограмму, как "Утренняя почта", снискавшую поистине всенародную любовь. Нас с Юрием Александровичем связывала многолетняя дружба. Мы часто и плодотворно общались, особенно в последнее время. Он был открытым и мудрым человеком, ценил и любил жизнь", - написал также министр.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Юрий Николаев
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Вчера, 13:24
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
