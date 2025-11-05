https://ria.ru/20251105/lavrov-2052980797.html
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева и отметил его незабываемый вклад в развитие... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:08:00+03:00
2025-11-05T15:08:00+03:00
2025-11-05T15:09:00+03:00
культура
россия
кишинев
юрий николаев
сергей лавров
николай цискаридзе
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052840030_0:188:1956:1288_1920x0_80_0_0_2cff9536aeec39c699c4c0a433f73f45.jpg
https://ria.ru/20251105/kandelaki-2052955888.html
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052840030_0:159:1956:1626_1920x0_80_0_0_0c64715437e555f94e21ebeb8786816f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кишинев, юрий николаев, сергей лавров, николай цискаридзе, гитис
Культура, Россия, Кишинев, Юрий Николаев, Сергей Лавров, Николай Цискаридзе, ГИТИС
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева
Лавров выразил соболезнования родным и близким телеведущего Николаева
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева и отметил его незабываемый вклад в развитие отечественного телевидения.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Александровича Николаева
… Российская культура и наше общество понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки", - говорится в послании министра, опубликованном на сайте МИД.
Глава ведомства отметил, что Николаев, талантливый и яркий телеведущий, внес незабываемый личный вклад в развитие отечественного телевидения.
"Не одно поколение телезрителей на пространстве Русского мира выросло на его искренних, добрых семейных и детских передачах. Особо хотел бы отметить такую душевную телепрограмму, как "Утренняя почта", снискавшую поистине всенародную любовь. Нас с Юрием Александровичем связывала многолетняя дружба. Мы часто и плодотворно общались, особенно в последнее время. Он был открытым и мудрым человеком, ценил и любил жизнь", - написал также министр.
Во вторник народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.