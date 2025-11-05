Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Николаева и отметил его незабываемый вклад в развитие отечественного телевидения.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Юрия Александровича Николаева … Российская культура и наше общество понесли тяжелую утрату. Выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки", - говорится в послании министра, опубликованном на сайте МИД.

Глава ведомства отметил, что Николаев, талантливый и яркий телеведущий, внес незабываемый личный вклад в развитие отечественного телевидения.

"Не одно поколение телезрителей на пространстве Русского мира выросло на его искренних, добрых семейных и детских передачах. Особо хотел бы отметить такую душевную телепрограмму, как "Утренняя почта", снискавшую поистине всенародную любовь. Нас с Юрием Александровичем связывала многолетняя дружба. Мы часто и плодотворно общались, особенно в последнее время. Он был открытым и мудрым человеком, ценил и любил жизнь", - написал также министр.

Во вторник народный артист РФ , артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе . Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС . Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".